Exit les banques – L’ancien PDG de BitMEX propose un stablecoin dollar basé sur le Bitcoin (BTC)

Se détacher du système bancaire. C’est l’ambition de Arthur Hayes, l’ancien PDG de BitMEX, qui propose un stablecoin basé uniquement sur le Bitcoin (BTC). Le signe de temps qui changent pour l’écosystème ?

L’ancien PDG de BitMEX évoque un nouveau type de stablecoin basé sur le Bitcoin

Dans une publication sur le blog de BitMEX, Arthur Hayes détaille ce que sont pour lui les limitations actuelles des stablecoins dollar, et comment remédier selon lui aux problèmes qui peuvent émerger. Un stablecoin basé exclusivement sur le Bitcoin permettrait ainsi de n’avoir aucun lien avec le système bancaire. Selon Hayes, cela serait plus conforme à la vision initiale de Satoshi Nakamoto – et cela permettrait de répondre à la surveillance accrue des régulateurs ces derniers mois.

Le stablecoin, baptisé Satoshi Nakamoto Dollar, NakaDollar, ou encore NUSD, vaudrait exactement un dollar, mais en BTC. Cela veut dire qu’il ne serait pas basé sur des réserves de dollars ou d’autres actifs liés au système bancaire, à l’instar de l’USDT de Tether par exemple.

👉 A lire pour en apprendre plus – Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Découvrir BitMEX

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Un stablecoin dollar basé sur le BTC

Pour maintenir sa parité avec le dollar, le NUSD se baserait sur des swaps perpétuels inversés. Ils sont similaires à des contrats à terme, et leur valeur est liée à un actif sous-jacent. C’est-à-dire que des mécanismes de taux de financement sont mis en place afin d’équilibrer l’offre et la demande. Dans cet exemple, un swap perpétuel BTC/USD veut dire que l’acheteur souhaite obtenir 1 dollar de BTC.

Le « Nakadollar » serait donc basé sur ces mécanismes afin de maintenir la parité avec le dollar. Les calculs et les ajustements se feraient via une DAO, baptisée NakaDAO par Arthur Hayes. De cette manière, le NUSD ne repose pas sur des dollars « réels », mais sur la valeur équivalente en BTC. Il ne s’agit cependant pas d’une solution entièrement décentralisée, comme le souligne l’ex-PDG de BitMEX :

« Le point de défaillance possible de la solution NakaDollar serait les plateformes d’échange de produits dérivés crypto [à l’instar de BitMEX NDLR]. J’ai exclu du projet les plateformes décentralisées, car elles ne sont pas du tout aussi liquides que leurs homologues centralisées. »

👉 Retrouvez notre guide –Sur quelles plateformes trader des futures de cryptomonnaies ?

Paris Blockchain Week 2023 💰 15 % de réduction sur votre billet avec le code PPM23Cryptoast

Le meilleur ou le pire des deux mondes ?

La solution se propose donc d’associer la solidité perçue et la liquidité d’une grande plateforme d’échange, tout en se débarrassant du système bancaire. Pour Arthur Hayes, il s’agit du meilleur des deux mondes, mais on soulignera néanmoins que le recours à une plateforme d’échange centralisée en fait un modèle hybride, qui pourrait créer en soi des difficultés.

Reste que l’idée est novatrice, et elle intervient justement au moment où l’on apprend que la banque crypto-friendly Silvergate à l’intention de se déclarer en faillite. Le projet d’Arthur Hayes fait bien sûr renaître le spectre de l’UST, le stablecoin algorithmique du projet Terra, dont la chute a entraîné une cascade de conséquences jusqu’à nos jours.

C’est souvent là le dilemme des projets crypto. Ils doivent choisir entre d’un côté la fiabilité de solutions apparentées aux banques, qui sont donc centralisées, ou l’innovation liée à des algorithmes nouveaux, qui comme on l’a vu peuvent échouer de manière catastrophique. Nul doute que le projet de NakaDollar suscitera donc des commentaires.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : Blog de BitMEX – Image : Arthur Hayes via LinkedIn

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.