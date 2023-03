Binance US autorisée à racheter les actifs de Voyager Digital, malgré l’opposition de la SEC

C’est une victoire pour Binance US, dans une bataille qui l’opposait à la Securities and Exchange Commission (SEC). La plateforme d’échange pourra racheter les actifs de Voyager Digital pour un milliard de dollars. À quoi cela lui servira-t-il ?

La SEC ne pourra pas empêcher Binance de racheter les actifs de Voyager Digital

Pour rappel, Voyager Digital avait fait faillite en juillet dernier. Ses actifs devaient initialement être rachetés par FTX. Mais la chute du géant a laissé les clients le bec dans l’eau, jusqu’à ce que Binance US se manifeste. Cette dernière avait obtenu un accord provisoire en juin, afin de récupérer les actifs et les distribuer aux clients lésés.

Sauf que la SEC comptait s’y opposer. Elle s’est interposée, jugeant que Binance US n’était peut-être pas à même d’effectuer ce rachat, qui pèse plus d’un milliard de dollars. Elle se demandait notamment si la branche américaine de Binance allait devoir emprunter de l’argent à sa maison-mère.

Le juge accorde le rachat à Binance

L’audience a duré quatre jours, et elle a opposé la SEC ainsi que certains investisseurs à Binance. Le juge a finalement tranché en faveur de cette dernière. La plateforme avait fait l’offre de rachat la plus élevée, de loin. Elle devrait permettre aux clients lésés de récupérer environ 70% de leurs avoirs – en fonction des prix des cryptomonnaies au moment où les fonds seront reversés.

Le juge chargé de l’affaire a par ailleurs critiqué la manœuvre de la SEC, estimant que les accusations étaient trop vagues pour être tangibles :

« Je ne peux pas geler cette affaire entière en attendant que les régulateurs déterminent s’ils pensent qu’il y a réellement des problèmes avec cette transaction. »

Pour autant, il est possible que des représentants fassent appel de cette décision. D’ici là, Voyager Digital décidera si elle accepte ce rachat, ou si elle fait face seule à la procédure de liquidation. Le rachat des actifs par Binance permettrait de récupérer 100 millions de dollars de plus pour les reverser aux clients.

Une occasion en or pour Binance ?

Pour Binance US, c’est une occasion en or, et la manœuvre n’est bien sûr pas entièrement philanthropique. En plus de récupérer les actifs, elle récupérera aussi les clients, à qui elle distribuera les fonds sur sa propre plateforme. Ce qu’elle expliquait dans un communiqué publié ce jour :

« Nous avons hâte de procéder à cette transaction et d’accueillir les clients de Voyager sur Binance.US où ils peuvent s’attendre au meilleur niveau de service et de soutien. »

Binance (et Binance US) continuent donc à se positionner comme des rocs en ces temps troublés pour l’écosystème. Cela consolide d’autant plus l’entreprise, qui prouve encore une fois son hégémonie actuelle.

Source : Bloomberg

