Faillite de FTX : Alameda Research intente un procès à 446 millions de dollars contre Voyager Digital

Alameda Research, la société sœur de FTX anciennement dirigée par Caroline Ellison, a déposé une plainte à l'encontre de la société de prêts en cryptomonnaies Voyager Digital, qui se trouve pourtant déjà en faillite.

La plainte a été déposée par les avocats en charge de rassembler un maximum de fonds dans le cadre de la faillite de FTX, Alameda Research étant intimement liée à l'empire de Sam Bankman-Fried, que ce soit au niveau de son personnel qu'au niveau des échanges financiers ayant été rapportés concernant les 2 sociétés.

Selon la plainte déposée lundi, le montant demandé est précisément de 445,8 millions de dollars, mais il pourrait tendre à devenir plus important si des preuves de transactions depuis Alameda Research vers Voyager Digital venaient à être déterrées. Une tâche qui pourrait se révéler fastidieuse pour les équipes judiciaires de FTX, puisque selon la nouvelle direction de l'exchange présidée par John Ray III, les sociétés sous l'égide de SBF ne tenaient pas de livres de compte appropriés pour leurs opérations.

Selon le document déposé lundi au tribunal, Voyager Digital est accusée de complicité avec les malversations précédemment effectuées par Alameda Research et FTX :

« Le modèle d'affaires de Voyager était celui d'un fonds nourricier. Il a sollicité des investisseurs de détail et a investi leur argent avec peu ou pas de diligence raisonnable dans des fonds d'investissement spécialisés dans les cryptomonnaies comme Alameda et Three Arrows Capital. »