Sam Bankman-Fried assure ne pas tenter de soudoyer des témoins et demande l'accès aux fonds de FTX

L'avocat de Sam Bankman-Fried assure que l'initiative de son client vis-à-vis des employés de FTX est purement bienveillante et qu'il serait inapproprié de lui couper ses moyens de communication. Dans le même temps, il demande à ce que l'ancien PDG de FTX puisse de nouveau accéder aux fonds de l'exchange étant donné « le manque de preuves » le concernant.

Sam Bankman-Fried assure qu'il essaye d'arranger les choses

Comme nous le rapportions le 28 janvier, les procureurs de l'affaire FTX ont déposé un document au tribunal de Manhattan afin de demander au juge une révision des conditions de détention de Sam Bankman-Fried.

Ces derniers lui reprochaient notamment de tenter des prises de contact avec des employés de l'exchange, notamment Ryne Miller, l'avocat général de FTX.US, via la messagerie sécurisée Signal. Par conséquent, ils ont demandé à ce que l'ex PDG de FTX n'ait plus accès à ce type de messagerie et qu'un avocat soit présent dès lors qu'il contacterait un individu en rapport avec l'exchange en faillite.

Concernant Miller, les procureurs ont notamment appuyé leur demande en affirmant que l'avocat de FTX.US pouvait potentiellement détenir des informations incriminant Sam Bankman-Fried, dans la mesure où il occupait son poste depuis 2021 et qu'il avait été présent sur les canaux de communication de l'exchange lors de son effondrement.

Mais au lendemain du dépôt de cette demande auprès du tribunal, l'avocat de Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, a accusé les procureurs d'essayer de montrer son client « sous le pire jour possible », et il assure par ailleurs que la prise de contact incriminée n'était qu'une initiative bienveillante :

« Il s'agit simplement d'une tentative inoffensive d'offrir une assistance dans le processus de faillite de FTX et cela ne reflète pas une mauvaise conduite qui justifie la restriction proposée ici par le gouvernement. »

Il ajoute également qu'une telle décision de justice pourrait nuire à la défense de SBF dans le cadre de son procès prévu au mois d'octobre prochain, puisqu'environ 350 employés de FTX pourraient, selon lui, potentiellement détenir des éléments cruciaux jouant en sa faveur.

La défense de SBF veut lui donner accès aux fonds de FTX

Dans la même lettre, l'avocat de Sam Bankman-Fried demande la levée des restrictions concernant l'accès de ce dernier aux fonds détenus par FTX. Selon lui, aucun élément ne permet d'affirmer que SBF serait lié de près ou de loin aux nombreux mouvements de fonds non autorisés de l'exchange depuis sa mise en faillite.

« Près de trois semaines se sont écoulées depuis la réunion d'avant-procès et nous supposons que l'enquête du gouvernement a confirmé ce que M. Bankman-Fried a dit depuis le début, à savoir qu'il n'a pas accédé à ces actifs et ne les a pas transférés. »

Effectivement, suite à une mesure préventive du 3 janvier dernier, l'ancien PDG de FTX s'est vu interdire l'accès aux fonds de l'exchange ou de la société Alamada Research. Ainsi, son avocat souhaite qu'il puisse de nouveau avoir accès aux fonds.

Une demande pour le moins surprenante et qui semble plutôt osée, étant donné les multiples dossiers qui ne cessent de surgir concernant la gestion de FTX. Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research, a notamment révélé que Sam Bankman-Fried avait organisé des transferts d'Alameda vers FTX.US durant la faillite du groupe pour « combler un trou dans le bilan [de l'entreprise] ».

👉 Dans l'actualité FTX - FTX : la famille de Sam Bankman-Fried bientôt entendue par la justice concernant son patrimoine

Source : Document public

