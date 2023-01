FTX : Sam Bankman-Fried essaye d'influencer des témoins, ses conditions de détentions pourraient changer

Sam Bankman-Fried tenterait-il d'influencer des témoins en vue de son procès à venir ? C'est ce que pensent les procureurs fédéraux américains qui ont écrit au juge du tribunal du district sud de New York, et qui ont par conséquent demandé à revoir les conditions de détention de l'ancien PDG de FTX.

Selon le document transféré au tribunal, SBF aurait récemment contacté Ryne Miller, l'avocat général de FTX US afin de discuter plus amplement :

« J'aimerais vraiment reprendre contact et voir s'il y a un moyen pour nous d'avoir une relation constructive, de nous utiliser mutuellement comme ressources lorsque c'est possible, ou au moins de passer certaines choses en revue. »

Au-delà du seul cas de Miller, Sam Bankman-Fried aurait également pris contact avec d'anciens collègues susceptibles de témoigner à son procès, et plus particulièrement des salariés ayant reçu des compensations financières :

« Le gouvernement cherche à limiter le contact du défendeur (Sam Bankman-Fried, NDLR) uniquement avec les employés actuels et anciens de FTX et d'Alameda, les personnes mêmes qui, jusqu'à récemment, étaient les sous-fifres du défendeur, qu'il supervisait et compensait financièrement, et qui sont donc les plus vulnérables à l'intimidation. »