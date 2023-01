FTX : la famille de Sam Bankman-Fried bientôt entendue par la justice concernant son patrimoine

Dans l'optique de retracer le maximum de biens ayant pu être obtenus avec les fonds des clients de FTX, les avocats de l'exchange souhaitent questionner l'entourage proche de Sam Bankman-Fried sous serment. Cela concerne notamment les parents de ce dernier, avec qui il aurait acheté plus de 120 millions de dollars de biens immobiliers.

La famille de SBF intéresse les avocats de FTX

La nouvelle direction de FTX, accompagnée de ses différents avocats, continue de mener l'enquête concernant l'empire de Sam Bankman-Fried. Via un document déposé auprès du tribunal, FTX a demandé à la justice à ce que la famille de SBF soit interrogée sous serment, notamment concernant son patrimoine immobilier et ses liens financiers avec l'exchange en faillite.

Les avocats de FTX accusent les parents de l'ex-PDG, en plus de certains individus ayant eu des liens étroits avec l'exchange, de refuser de coopérer dans le cadre de l'enquête visant à retracer les fonds :

« Certains initiés coopèrent actuellement avec les débiteurs pour fournir des informations importantes. Mais d'autres ne le font pas, et donc l'autorisation d'émettre des citations à comparaître à ceux qui ont les informations manquantes est essentielle aux efforts de recouvrement des débiteurs et du comité. »

Une demande qui fait suite au manque de rigueur ahurissant de la part de l'exchange durant ses années d'activité, puisque selon les dires du nouveau PDG John Ray III, les comptes de FTX étaient totalement désordonnés. Ainsi, pour remettre les choses dans l'ordre et retracer un maximum de fonds, les avocats souhaitent entendre la famille de Sam Bankman-Fried ainsi que ses plus proches lieutenants, notamment Caroline Ellison et Gary Wang :

« Les initiés sont les mieux placés pour aider les requérants en leur fournissant des informations utiles pour démêler le réseau complexe d'entités et de transactions qu'ils ont créées. »

Cette enquête concerne notamment les activités commerciales de FTX, la gestion de ses actifs, mais également l'accès aux documents de propriété personnels de l'entourage de SBF.

👉 Découvrez la plateforme de trading décentralisée dYdX

Trader sur le leader des DEX ⛓️ Une plateforme au cœur de la DeFi

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Quel rôle a joué la famille de SBF au sein de FTX ?

Joseph Bankman, le père de Sam Bankman-Fried, est un avocat actuellement professeur de droit et d'affaires à l'école de droit de Stanford. C'est lui-même qui aurait effectué le recrutement des premiers avocats de FTX, et il aurait également fourni des conseils fiscaux aux employés de la société.

Sa femme, Barbara Fried, était également impliquée de très près dans FTX selon le document déposé. Elle aurait fondé un comité d'action politique qui aurait reçu des fonds provenant directement de FTX et d'une partie des cadres supérieurs de l'entreprise.

Le frère de Sam, Gabriel Bankman-Fried, est un ancien trader de Wall Street et ancien membre démocrate du Congrès. Il a également participé à la création de l'ONG Guarding Against Pandemics, une organisation créée suite aux événements relatifs au Covid-19 qui vise à soutenir les efforts gouvernementaux pour prévenir de futures pandémies. Sam Bankman-Fried a été un soutien financier direct de l'ONG, et a participé activement à certaines campagnes dans ce sens aux côtés de son frère.

Selon l'agence de presse Reuters, Sam Bankman-Fried et ses parents auraient acheté conjointement au moins 19 propriétés pour une valeur pécuniaire d'au moins 121 millions de dollars.

Par ailleurs, une des nombreuses branches de FTX aurait servi à financer plusieurs biens immobiliers aux Bahamas afin de loger des cadres supérieurs de FTX. Pas moins de 300 millions de dollars provenant de l'empire Bankman-Fried auraient été déboursés pour financer ces luxueuses habitations.

👉 Dans l'actualité FTX - Sam Bankman-Fried a-t-il utilisé 400 millions de dollars provenant de ses clients pour financer une société inconnue ?

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Sources : Bloomberg, Reuters

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.