Sam Bankman-Fried a-t-il utilisé 400 millions de dollars provenant de ses clients pour financer une société inconnue ?

Un nouvel élément troublant fait son entrée dans le colossal dossier FTX dont on ne semble plus voir la fin. Les autorités américaines enquêtent sur une société nommée Modulo Capital qui aurait reçu plus de 400 millions de dollars de la part de Sam Bnakman-Fried, et qui, pourtant, n'a aucune activité connue à ce jour. Mais surtout, cette somme colossale provient elle des fonds des clients de l'exchange ?