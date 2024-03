« Ils nuisent à l’industrie crypto » – Les memecoins de Solana (SOL) attirent les critiques

S’il y a bien un signe qu’un bull run est en cours, il est à chercher du côté des « memecoins ». Ces cryptomonnaies humoristiques, basées sur rien d’autre que l’intérêt fugace des investisseurs, explosent en ce moment. C’est particulièrement le cas chez Solana, qui a vu des préventes et des tokens exploser.

L’exemple le plus parlant cette semaine a été le « BOOK OF MEME ». Le memecoins de Solana a récolté 1,5 milliard de dollars de capitalisation boursière en deux jours d’existence. Cela correspond à une progression de +500 000 % pour le BOME.

Purs objets de spéculation, les memecoins attisent à la fois l’envie et l’agacement. Leurs trajectoires sont souvent verticales, dans un sens comme dans l’autre. Et si des projets émergent subitement, nombreux sont ceux qui sont soudainement délaissés par les investisseurs, et qui rejoignent un immense cimetière de projets déchus. Pour les acheteurs qui se sont positionnés trop tard, le réveil est donc parfois difficile.

Au sein de la communauté crypto, les memecoins de Solana, avec leurs préventes démentielles, commencent à susciter de nombreuses critiques. Bien que certains balaient le problème, considérant qu’il s’agit d’une grande « loterie des cryptomonnaies », d’autres pointent du doigt l’effet qu’ils ont sur la réputation de l’écosystème.

Ki Young Ju, le fondateur de la firme d’analyses CryptoQuant, s’est ainsi positionné hier, en critiquant fermement les memecoins :

Meme coins harm the crypto industry.

It's frustrating to see billion-dollar-cap memecoins overshadow hardworking teams building legit products to advance this industry.

Easy money can't drive industry-wide progress, as shown by the 2018 ICO burst. https://t.co/YWkRA39v9Z

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 18, 2024