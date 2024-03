Le Bitcoin (BTC) chute temporairement à 8 900 dollars sur BitMEX — Pourquoi ?

Après un début d’année sur les chapeaux de roues, le marché des cryptomonnaies fait face à une correction logique depuis quelques jours, lui permettant ainsi de reprendre son souffle. Mais cette nuit, le prix du Bitcoin (BTC) a rencontré des turbulences tout à fait particulières sur BitMEX, en passant de manière temporaire à 8 900 dollars l’unité durant la nuit :

I'm guessing that they're done (for now?😂) Total volume so far is just shy of 1,000 BTC over 3.5 hours with a low of $8,900. pic.twitter.com/hdVmYM1YkI

— syq (@syq) March 18, 2024