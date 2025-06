La Norvège souhaite limiter l'exploitation minière de Bitcoin pour préserver ses ressources énergétiques

L'activité minière associée au réseau Bitcoin implique une consommation d'électricité souvent montrée du doigt par ceux qui la considèrent comme inutile. Pourtant, les atouts de cette cryptomonnaie ne sont plus à démontrer, même dans le secteur énergétique impliqué.

En effet, on ne compte plus les pays émergents en quête de ce genre d'industrie afin de rentabiliser une énergie produite en trop grande quantité. Mais le problème existe aussi en France, face à une surproduction estimée à 88,3 TWh en 2024 dont la revente implique une perte de 80 millions de dollars pour les producteurs du secteur.

✍️ Comment le minage de Bitcoin (BTC) influence-t-il le secteur de l'énergie ?

C'est la raison pour laquelle l'Adan a récemment tenté sa chance, avec un amendement destiné à promouvoir cette option au niveau national. Une requête finalement jugée « irrecevable » par l’Assemblée nationale, car elle serait hors sujet. Ou comment passer à côté d'une opportunité évidente sans même prendre le temps de l'étudier…

Pourtant, la rencontre opportune entre ces énergies perdues et une industrie en quête d'électricité bon marché devrait s'imposer comme une évidence. Mais c'est apparemment loin d'être aussi évident, si l'on se tourne du côté de la dernière décision de la Norvège sur le sujet.

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Dans le domaine du minage de Bitcoin, la Norvège apparaît parfois comme une terre inhospitalière. Il suffit de se remémorer ce cas emblématique d'une ville fermement décidée à forcer la fermeture d'un centre d'extraction de ce genre, provoquant dans la foulée une hausse de 20 % de ses factures d'électricité.

Une leçon que le gouvernement norvégien ne semble pas décidé à retenir. En effet, sa ministre de la Numérisation et de l'Administration publique, Karianne Tung, vient d'annoncer qu'elle allait imposer une interdiction temporaire de développement de cette industrie sur son territoire, afin de conserver l'électricité pour d'autres secteurs jugés plus utiles.

🗞️ 34 % de hausse en 6 mois pour produire 1 bitcoin : le minage coûte de plus en plus cher

L'extraction de cryptomonnaie est très gourmande en énergie et génère peu d'emplois et de revenus pour la communauté locale. Le gouvernement du Parti travailliste a clairement l'intention de [la] limiter autant que possible en Norvège.