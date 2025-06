34 % de hausse en 6 mois pour produire 1 bitcoin : le minage coûte de plus en plus cher

À 70 000 dollars par bitcoin, le coût médian d’exploitation des mineurs a augmenté de 34 % en 6 mois, selon le dernier rapport de TheMinerMag. Lumière sur ces chiffres et ce qu’ils impliquent.

Le coût d’exploitation médian pour créer 1 bitcoin passe à 70 000 dollars

Dans son dernier rapport mensuel, le média spécialiste du minage de Bitcoin (BTC), TheMinerMag, est revenu sur la hausse des coûts d’exploitation pour les mineurs en faisant état d’une industrie en pleine métamorphose :

Malgré la faible fluctuation du prix du Bitcoin, l’écosystème minier connaît des changements importants, tant en termes de performance que de sentiment des investisseurs.

Ainsi, le rapport note qu’au cours de ce deuxième trimestre, le coût d’exploitation direct médian pour extraire 1 BTC devrait dépasser 70 000 dollars. Au dernier trimestre de 2024, cette statistique était estimée à 52 000 dollars, contre 64 000 dollars pour le 1er trimestre.

Point important, ces calculs sont effectués sur un prix moyen de 0,06 dollar par kWh, ce qui reste donc largement inférieur à ce que pourrait obtenir un particulier basé en France par exemple.

Plusieurs facteurs expliquent cette flambée des prix, notamment la hausse de la difficulté de minage et la réduction des récompenses du halving de 2024.

De par sa conception, Bitcoin met effectivement les mineurs en concurrence, qui, pour rester compétitifs, doivent améliorer leurs capacités de production. Toutefois, à mesure que la puissance de calcul déployée sur le réseau augmente, la difficulté de minage augmente mécaniquement elle aussi. Afin de répondre à cela, les mineurs doivent de nouveau perfectionner leurs équipements, ce qui crée un cercle vertueux rendant Bitcoin de plus en plus résilient au fil des années.

Sur l’infographie ci-dessous, nous pouvons observer diverses statistiques du mois de mai pour les principales sociétés minières cotées en bourse. Ainsi, nous retrouvons la production, la quantité de BTC détenus, le pourcentage vendu, la puissance de calcul déployée sur Bitcoin ainsi que la croissance du hashrate :

Statistiques du mois de mai pour les principaux mineurs cotés en bourse

Parmi tous ces mineurs, il y en a un qui se démarque tout particulièrement, à savoir MARA Holding. En effet, non seulement l’entreprise a augmenté son hashrate de plus de 30 %, mais elle n’a quasiment pas vendu de bitcoins. Si cela suggère suffisamment de capitaux, soulignons cependant que MARA est endettée à hauteur de 2,6 milliards de dollars environ, pour une capitalisation boursière de 5,24 milliards de dollars et une trésorerie en BTC presque équivalente.

Au fil des changements économiques sur le réseau, il sera intéressant de suivre comment les mineurs s’adaptent, et quels seront les acteurs qui parviendront à tirer leur épingle du jeu, et ceux qui ne parviendront pas à suivre le rythme.

De son côté, le prix du BTC affiche 104 900 dollars, en baisse de 2,6 % sur 24 heures.

Source : TheMinerMag

