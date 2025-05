Non aux espèces, oui aux cryptos – Gérald Darmanin souhaite supprimer l'argent liquide pour lutter contre les points de deal

Le ministre de la Justice français Gérald Darmanin a appelé hier à la suppression des espèces pour lutter contre les points de deal. Il a également mentionné les cryptomonnaies, affirmant qu’elles étaient désormais largement traçables.

Fin des espèces pour lutter contre les points de deal ?

Gérald Darmanin était interrogé hier par la commission d’enquête du Sénat sur la délinquance financière. Au cours de cette audition, le garde des Sceaux a appelé à la suppression des espèces, arguant qu’elles soutenaient largement le trafic de drogues en France :

Une grande partie de la fraude de la délinquance du quotidien, même des réseaux criminels, sont des fraudes d’argent liquide.

Une interdiction permettrait de faire face aux flambées de violence accompagnant les ventes de drogues illicites, toujours selon Gérald Darmanin :

Je l’ai dit à plusieurs reprises à ceux qui m’interrogent pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers. Une mesure assez simple : la fin de l’argent liquide empêchera les points de deal.

Des déclarations en faveur de la traçabilité… Et des cryptomonnaies ?

Le ministre de la Justice souhaite que les flux d’argent soient davantage traçables – il cite par ailleurs les cryptomonnaies comme un exemple de capitaux largement pistables :

Cela n’empêchera pas qu’il y aura toujours sans doute de la drogue, des livraisons de drogue. Mais une fois que l’argent est traçable comme le sont parfois et souvent les cryptoactifs, c’est plus compliqué pour le consommateur comme le revendeur de pouvoir échapper à un circuit de financement.

Sous cette petite phrase, on sent poindre une petite révolution : c’est la première fois qu’un ministre du gouvernement admet que les cryptomonnaies sont largement traçables, et donc qu’elles ne seraient pas le vecteur de criminalité dont on les accuse couramment.

Disparition progressive de l’argent liquide en France ?

Cela dit, ce pas vers les crypto se fait au détriment des espèces, qui ont déjà tendance à disparaître en France. Pour rappel, il est interdit de faire des achats de plus de 1 000 euros en espèces dans l’Hexagone, et la survenue de l’euro numérique pourrait également contribuer à « déliquidiser » le territoire.

Face à cela, les Français restent largement attachés aux espèces : 2024 était la première année où les paiements en carte bancaire ont devancé les paiements en espèces. Se pose aussi bien sûr la question du droit à l’anonymat des paiements, qui est de plus en plus malmené en France comme ailleurs dans le monde.

Il est aussi possible que Gérald Darmanin fasse un appel du pied vers les conservateurs américains. Dans la même soirée, le président des États-Unis Donald Trump tenait en effet un « dîner crypto » pour les plus grands détenteurs de son memecoin.

Source : BFM

