Les mineurs de Bitcoin capitulent : le hashrate est au plus bas depuis plus de 4 mois

Alors que le hashrate sur Bitcoin est au plus bas depuis le mois de septembre, quelques données on-chain suggèrent une capitulation des mineurs. Qu'en est-il ?

Les mineurs de Bitcoin subissent la baisse du marché

Dans l’industrie du minage de Bitcoin (BTC), plusieurs paramètres doivent être pris en compte pour déterminer la rentabilité ou non d’une activité.

Entre autres, nous pouvons ainsi citer la puissance de calcul dont dispose un mineur (son hashrate), la difficulté de minage, dont la valeur dépend en partie du hash total déployé sur le réseau, le coût de l’électricité, les éventuels revenus annexes éventuellement dégagés par de la revente de chaleur notamment, ainsi que le prix du BTC et l’activité du réseau, qui génère plus ou moins de frais.

À travers toutes ces variables, le minage de Bitcoin traverse ainsi des cycles de rentabilité et d’autres où les trésoreries sont mises à rude épreuve. Sur ce dernier point, les acteurs les moins solides financièrement vont faire le choix de débrancher leurs machines ou de se tourner vers d’autres activités, faute de rentabilité. Lorsque cela atteint son paroxysme, nous parlons alors de capitulation des mineurs.

Le marché se régule de telle sorte que moins il y a des mineurs, plus il devient facile de miner, motivant ainsi des acteurs à relancer leur machine, créant ainsi des cycles observables avec l’analyse on-chain.

Alors que le prix du Bitcoin s’affiche en recul de 28 % depuis son plus haut historique (ATH) du 6 octobre dernier, la difficulté de minage a chuté de 6 % dans le même temps. Cela s’explique par le fait que la baisse des prix a sapé la rentabilité des mineurs, motivant certains à quitter le réseau. En données hebdomadaires, la puissance de calcul déployée sur Bitcoin a ainsi chuté de 12,34 % depuis son ATH d’octobre, passant de 1 140 060 419 TH/s à 999 375 511 TH/s :

Hashrate de Bitcoin en données hebdomadaire

En parallèle, le Hash Ribbon montre une période de capitulation entamée à la fin du mois de novembre. Le Hash Ribbon est calculé à partir de la moyenne mobile 30 jours (MA30) et la moyenne mobile 60 jours (MA60) du hashrate. Lorsque la MA30 passe sous la MA60, le graphique devient rouge foncé, suggérant une capitulation. À l’inverse, le graphique devient rouge clair quand la MA30 dépasse à nouveau la MA60, laissant supposer un retour des mineurs. Malgré quelques coupures, la période de capitulation actuelle semble donc la plus importante depuis l’été 2024 :

Hash Ribbon de Bitcoin depuis mai 2024

En bourse, les mineurs de Bitcoin accusent également le coup, à l’image de MARA et CleanSpark, qui perdent respectivement 44,85 % et 23,29 % depuis le 6 octobre dernier. En attendant, le BTC s’échange au prix de 91 100 dollars à l’heure de l’écriture de ces lignes, en baisse de 2 % sur les dernières 24 heures.

