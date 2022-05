Le marché des NFTs pourrait représenter 13,6 milliards de dollars en 2027

Un rapport sur le potentiel du marché des NFTs

Un récent rapport du cabinet d'études Marketsandmarkets a mis en lumière les différents facteurs qui pourront contribuer à l'essor du marché des tokens non fongibles (NFT).

Dans ce rapport intitulé « Non-Fungible Tokens Market by Offering, End-user, Region – Global forecast to 2027 », la société de recherche affirme que la taille de ce marché pourrait augmenter de manière significative de 35% par an, et que cela représenterait 13,6 milliards de dollars en 2027 (alors qu'actuellement il est estimé à 3 milliards de dollars seulement). Cette augmentation ne sera effective que si l'intérêt des investisseurs continue de croître en parallèle évidemment.

Le rapport met en avant les principaux facteurs qui contribueront à la croissance des NFTs. Cette démocratisation de l'écosystème est due à l'implication croissante des célébrités et influenceurs de tout horizon, les communautés gravitant autour des jeux vidéo ainsi que la demande en constante augmentation d'œuvres d'art numériques.

Mais une chose est plus notable, le rapport de MarketsandMarkets envisage d'autres facteurs comme les nombreux cas d'utilisation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la vente au détail et la mode. Les géants de la technologie comme Meta se concentrent aussi actuellement sur l'univers du métaverse, et cet univers reposera en partie sur des tokens non fongibles.

Un nouveau marché en forte croissance

Ce rapport constitue une excellente nouvelle pour les investisseurs alors que le marché des NFT subit actuellement un essoufflement, comme en témoigne la diminution des recherches Google autour de ce terme. Il s'agit d'un nouveau marché qui va continuer de se développer mais après une croissance de 21 350 % en 2021, il semblait logique que cette tendance baisse depuis le début de l'année 2022.

Les principaux facteurs développés dans le rapport d'étude ont permis aux tokens non fongibles d'atteindre une forte notoriété ces dernières années, et notamment l'année dernière avec l'adoption accrue des NFTs par des célébrités influentes dans différents domaines, voire même des équipes ou compétitions sportives.

Par exemple, Elon Musk a récemment changé sa photo de profil Twitter en un collage de plusieurs NFT populaires issus de la collection Bored Apes Yacht Club (BAYC). Ce simple changement temporaire de photo de profil de Musk a entraîné une augmentation du prix plancher de la collection NFT de 10 ethers (ETH). Ceci démontre à quel point les célébrités ont une influence sur l'expansion de ce marché.

Mais qui dit nouveau marché, dit nouveaux risques. De nombreux pays ont commencé à instaurer des lois pour les cryptomonnaies et les tokens non fongibles, cependant certaines personnes mal intentionnées profitent du flou juridique et du peu de protection des consommateurs pour mener des arnaques de grande ampleur. Dernièrement, un hacker a volé des NFT Bored Ape d’une valeur de 3 millions de dollars.

Pour éviter les arnaques, de nombreux sites cryptos bien connus des investisseurs commencent à ouvrir leur propre place de marché NFT. C'est notamment le cas de la plateforme d'échange crypto Coinbase, ou encore Binance. Ces « marketplaces » permettent aux investisseurs d'acheter et de vendre des NFT de manière sécurisée. Et tout cela devrait également contribuer au développement de l'écosystème NFT.

Quoi qu'il en soit, si de nombreuses célébrités adhèrent au mouvement des tokens non fongibles, et que leur utilité dans l'économie devient pertinente, nul doute que l'on va assister à une démocratisation de cet écosystème qui n'en est encore qu'à ses balbutiements.

