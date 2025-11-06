Le maire de Miami affirme avoir gagné 300 % grâce à son salaire en Bitcoin

Un pari gagnant ? Le maire de Miami, dont le salaire est versé en Bitcoin (BTC) depuis 2021, affirme qu’il a encaissé des gains de 300 %. Des chiffres qu’on peut cependant contester.

Francis Suarez, le maire « pro-crypto » de Miami

Francis Suarez, le maire de la ville de Miami, avait fait les gros titres lorsqu’il avait souhaité se faire payer en Bitcoin (BTC) en 2021. Très favorable aux cryptomonnaies, il avait souhaité la création d’un token pour la ville, afin qu’elle devienne un « hub crypto ».

Depuis, l’enthousiasme initial s’était refroidi : le « Miamicoin » avait perdu 99 % de sa valeur. Et le scandale de FTX, qui était le sponsor principal de la « FTX Arena » de la ville, a également fait naître de nombreuses critiques. La posture pro-crypto de Francis Suarez a été suivie de relativement peu d’actions dans les années qui ont suivi.

Reste le salaire en Bitcoin du maire, qui a été semble-t-il un pari gagnant. Récemment, Francis Suarez a affirmé qu’il avait en effet enregistré des gains très élevés.

Le maire de Miami gagnant avec son salaire en Bitcoin (BTC)

Dans un entretien auprès de Fox Business, Francis Suarez a affirmé qu’il n’était pas particulièrement inquiet de la chute récente du Bitcoin, qui est passé brièvement sous les 100 000 dollars cette semaine.

Non, parce que j’ai été payé quand le Bitcoin était à 30 000 dollars, donc je suis en hausse de 300 %. C’était même monté à 400 % lorsque le BTC avait atteint 120 000 dollars. Je ne m’inquiète donc pas des fluctuations quotidiennes du marché d’un jour à l’autre.

Le maire semble cependant donner des chiffres approximatifs. S’il a été payé à 30 000 dollars, il aurait engrangé des gains de 300 % à 120 000 dollars, et pas au seuil actuel. Par ailleurs, en novembre 2021, date à laquelle il a commencé à être payé en BTC, la cryptomonnaie valait déjà 64 000 dollars.

Son point d’entrée comme la progression réelle de sa plus-value restent flous, et relèvent donc davantage d’un discours politique que d’une analyse factuelle.

Toujours est-il que Francis Suarez a engrangé des gains. Il a par ailleurs réitéré sa confiance dans la plus grande cryptomonnaie :

Je suis davantage préoccupé par l’impact macroéconomique du fait d’avoir une réserve de valeur en laquelle les gens ont confiance, dont le système de création monétaire est connu à travers le code.

Source : Fox Business

