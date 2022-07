Après le Bitcoin (BTC), la ville de Miami se lance dans le Web 3.0

La ville de Miami confirme une nouvelle fois son intérêt pour le Web3. Le maire, Francis Suarez, a annoncé ce jeudi le lancement d'une collection de 5000 tokens non fongibles (NFTs) sur la blockchain Ethereum (ETH). Pour rendre ce projet possible, la ville s'est associée avec le magazine Time, ainsi que les sociétés Mastercard et Salesforce.

We are thrilled to partner with @FrancisSuarez, @VentureMiami, @Mastercard & @Salesforce to help bring the @CityofMiami into #web3!

This initiative will support local artists & charities in Miami in unprecedented ways!

Learn more ⤵️https://t.co/G8Sp35FLtz

— TIMEPieces ⏰ (@timepieces) July 28, 2022