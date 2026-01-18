Iran, Ouganda, Népal : quand Bitchat, la messagerie de Jack Dorsey, protège la liberté d’expression

Alors que l’Ouganda connaît une coupure totale d’Internet, l’application Bitchat, créée par Jack Dorsey, connaît un pic de téléchargements. Déjà adoptée en Iran et dans plusieurs pays confrontés à des censures gouvernementales, Bitchat s’impose comme un outil de résistance. Mais jusqu’où ce genre d'applications peuvent-elles réellement protéger votre liberté d’expression ?

Bitchat : un outil de résistance face à la censure des gouvernements hostiles

Comme le rapporte l'agence de presse Reuters, l'application Bitchat de Jack Dorsey a enregistrée un pic d'activité en Ouganda ces derniers jours.

Bitchat est une application de messagerie de nouvelle génération, conçue pour connecter des utilisateurs à courte portée grâce au Bluetooth, sans avoir besoin d'une connexion Internet. Pour en savoir plus sur son fonctionnement, consultez notre article sur le sujet.

Depuis le mardi 13 janvier, l’accès à Internet est entièrement suspendu en Ouganda. Selon le gouvernement, cette coupure vise à prévenir la désinformation et les incitations à la violence, mais elle a été largement critiquée par les observateurs internationaux, qui y voient une tentative d’étouffer la transparence électorale.

😎 Personnalités - Qui est Jack Dorsey, le créateur de Twitter et de Bitchat ?

Dans ce contexte, l’application de messagerie du fondateur de Twitter s’est hissée en tête des classements de téléchargement sur l’App Store et le Play Store. En Ouganda, plus de 28 000 téléchargements ont été recensés cette année, selon le cabinet d’études Apptopia.

Cette tendance fait suite au message publié sur X par Bobi Wine, pop star ougandaise et principal candidat de l’opposition, qui incite la population à télécharger Bitchat pour pouvoir continuer à communiquer.

The criminal regime has announced an internet shutdown throughout Uganda, beginning 6:00pm today, ahead of the election on Thursday. Have you downloaded Bitchat yet? If not, you have a small window to do so. Click on this link: https://t.co/Aog8gOmS2a Also, have you uploaded… pic.twitter.com/vx9xIJA8wA — BOBI WINE (@HEBobiwine) January 13, 2026

Face aux coupures massives d’Internet imposées par Téhéran pour étouffer la contestation populaire, Bitchat rencontre également un certain succès en Iran. Selon l’agence Reuters, son utilisation a plus que triplé ces derniers jours.

Des pics similaires ont également été observés à travers le monde : au Népal en septembre, pour contourner une brève interdiction des réseaux sociaux lors de manifestations contre la corruption ; ou encore à Madagascar et en Indonésie, pour des raisons comparables.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Ne confondez pas usage et promesse

Comme le précise l'article de Reuters, ces services de messagerie, conçus pour fonctionner indépendamment d’Internet, restent moins populaires que WhatsApp ou iMessage d’Apple. Néanmoins, en offrant une alternative résiliente, ne dépendant pas d’une infrastructure centralisée, ces applications sont devenues des outils essentiels pour les manifestants face à la multiplication des coupures d’Internet imposées par certains gouvernements.

Cependant, comme nous l’avions souligné dans notre article de présentation de Bitchat, des promesses idéologiques ne remplacent pas des garanties de fiabilité technique.

Bridgefy, largement adoptée lors de manifestations massives à Hong Kong, en Inde, au Zimbabwe et en Biélorussie, a attiré l’attention des experts en sécurité. Une étude menée par des chercheurs de la Royal Holloway, University of London révèle que son protocole présente plusieurs failles susceptibles de compromettre la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

🇮🇷 Également dans l'actualité - L'utilisation des cryptomonnaies explose, dans un contexte de répression sanglante en Iran

Les résultats de leur étude montre que Bridgefy « permet de suivre ses utilisateurs, n’offrait aucune garantie d’authenticité, aucune protection efficace de la confidentialité et ne disposait d’aucune résilience face à des messages conçus de manière malveillante ».

Ainsi, si les manifestants se fient à Bridgefy, un adversaire pourrait reconstruire des graphes sociaux les concernant, lire leurs messages, se faire passer pour n’importe qui auprès de n’importe qui, et faire tomber tout le réseau à l’aide d’un seul message malicieusement conçu.

C'est peut être ce que voulait dire Nyombi Thembo, directeur exécutif de l'Uganda Communications Commission (UCC) à travers ces mots : « Nous savons comment le rendre inefficace. Alors ne vous laissez pas emballer par Bitchat. Ce n’est qu’une petite chose ».

Ainsi, Bitchat ne respecte pas les mêmes standards cryptographiques que des applications comme Olvid ou SimpleX Chat. Il convient toutefois de rappeler que les besoins des utilisateurs varient selon leur situation, la liberté d’expression restant le seul objectif réellement partagé et recherché.

Acheter du Bitcoin facilement avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Reuters

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.