La Fondation Algorand réduit ses effectifs de 25 %

Alors que son adoption par les acteurs de la finance traditionnelle s’intensifie, le marché crypto peine à afficher des performances positives sur l’année écoulée. Une situation critique qui vient de pousser la Fondation Algorand à se séparer d’un quart de ses employés, face à des incertitudes macroéconomiques persistantes.

La Fondation Algorand licencie un quart de ses effectifs

Dans le paysage en pleine évolution de l'écosystème des cryptomonnaies vers une dimension plus institutionnelle, la blockchain Algorand (ALGO) se présente comme une infrastructure taillée sur mesure pour accueillir les innovations actuelles, comme par exemple la tokenisation des actifs du monde réel (RWA).

Une ambition qui semble toutefois se heurter à la réalité du marché, si l'on en croit la récente publication de sa Fondation sur le réseau X au sujet d'une réduction de ses effectifs - estimés à environ 200 personnes - de 25 % (soit une cinquantaine de personnes). Le but ? Faire face « à l’incertitude de l’environnement macroéconomique mondial ainsi qu’au ralentissement plus large des marchés crypto ».

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Une décision présentée comme « difficile » à laquelle il semble possible d'associer les mauvaises performances de son token ALGO, en baisse de plus de 50 % sur l'année écoulée, mais également le manque évident d'attractivité de sa blockchain qui affiche une valeur totale verrouillée (TVL) de 37 millions de dollars sur le site DefiLlama.

Le cours du token ALGO affiche une baisse supérieure à 50 % sur l'année écoulée

Aujourd’hui, la Fondation Algorand a pris la difficile décision de réduire ses effectifs de 25 %. Ces employés ont été des contributeurs de premier plan à cet écosystème et à la Fondation. Nous leur sommes sincèrement reconnaissants et nous nous engageons bien sûr à les accompagner durant cette transition. Fondation Algorand

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Un « alignement des ressources » qui touche également d'autres acteurs crypto

Selon les éléments disponibles dans le dernier « rapport de transparence » trimestriel de la Fondation Algorand, publié en début d'année, sa trésorerie détenait environ 38 millions de dollars d'actifs et 1,1 million de jetons ALGO, alors que le volume des transactions sur sa blockchain affichait une augmentation de 4,7 % d’un trimestre sur l'autre.

De quoi permettre à ses responsables d'espérer que ce nouvel « alignement plus durable des ressources » soit en mesure de soutenir « les priorités à long terme du protocole en matière d’activité, de technologie et d’écosystème ».

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Nous restons pleinement concentrés sur notre mission d’émancipation financière ainsi que sur le développement et la croissance continus du protocole, de la blockchain et de l’écosystème Algorand. Fondation Algorand

D'autres entreprises emblématiques du secteur crypto rencontrent les mêmes difficultés, comme par exemple la plateforme d'échange Gemini qui vient d'annoncer sa fermeture en Europe et le licenciement de 25 % de ses effectifs en février dernier, ou encore la société Block, du maximaliste du Bitcoin Jack Dorsey, qui se sépare de 40 % de ses employés afin d'aborder le tournant stratégique imposé par l'IA.

La dernière opération du genre revient toutefois à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Crypto.com qui vient d'annoncer une nouvelle réduction de ses effectifs de 12 % (180 employés), soit la 3e vague de licenciement sur les 4 dernières années.

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Source : Fondation Algorand, Crypto.com

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