La compagnie aérienne Flybondi émet maintenant tous ses billets en NFT – Qu'est-ce que cela change pour les passagers ?

Cette initiative inédite dans le monde du transport aérien baptisée « Ticker 3.0 » est le fruit d'un nouvel accord entre Flybondi et la plateforme TravelX, spécialisée dans l'émission de billets en NFT.

Dès à présent, tous les passagers de Flybondi peuvent acheter des billets sur le site Web de la compagnie aérienne et TravelX émet un billet sous la forme d'un NFT, en parallèle du billet électronique classique envoyé par mail. Ensuite, les voyageurs peuvent créer un compte « Ticket 3.0 » afin de stocker et gérer leur NFT depuis Flybondi.

Au sujet de ce que cela changera pour les passagers, le PDG de Flybondi Mauricio Sana a déclaré :

« Avec Ticket 3.0, nos passagers bénéficieront d'une plus grande flexibilité et d'un meilleur contrôle sur leurs voyages, car ils pourront transférer, renommer ou céder leurs billets de manière simple et autonome. »