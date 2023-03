Ticketmaster met en ligne des fonctionnalités réservées aux détenteurs de NFTs

Ticketmaster a annoncé hier le lancement de ces nouvelles fonctionnalités. Elles ont d’abord été proposées pour les fans du groupe de métal Avenged Sevenfold, via sa propre collection de NFTs. Les fans du groupe qui disposent d’au moins un NFT de la collection Deathbats club ont eu accès à une vente anticipée de tickets pour deux concerts à New York et Los Angeles.

Au total, 1 000 tickets auraient déjà été vendus de cette manière, selon le chanteur Matt Sanders – plus connu sous le nom M. Shadows. Il a par ailleurs expliqué que cela permettait aux fans d’éviter certains désagréments liés à la réservation de tickets :

Yes, we have integrated @DeathbatsClub into @Ticketmaster assuring that fans get the best tickets at the best prices without Bots, scalpers and long wait times. More info to come but there is 3 hours left. So if you have a Deathbat head here… https://t.co/lB8hlLCkkF

— M. Shadows (@shadows_eth) March 15, 2023