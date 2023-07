Le plus gros protocole DeFi d’Algorand s’apprête à fermer ses portes

Algofi, qui était jusque-là le plus gros protocole de finance décentralisée (DeFi) présent sur la blockchain Algorand (ALGO), s’apprête à mettre fin à ses services :

1) Hey Everyone,

We have some unfortunate news to share regarding the Algofi protocol.

After a lot of reflection, the team has recently come to the unfortunate decision to begin winding down the protocol.

— Algofi (@algofiorg) July 10, 2023