HTC lance le Desire 22 Pro, un smartphone optimisé pour le metaverse, les cryptomonnaies et les NFT

Le constructreur HTC vient d'annoncer le Desire 22 Pro, le 1er smartphone conçu pour le metaverse. Développé comme le compagnon idéal du casque VIVE FLOW, le téléphone permet d'accéder facilement au monde numérique développé par HTC, le Viverse. Cet univers virtuel propose de créer des NFT et des avatars personnalisés.

HTC dévoile son smartphone orienté metaverse

Comme prévu, HTC a dévoilé le premier smartphone taillé pour le metaverse lors d'une conférence ce 27 juin 2022. Baptisé Desire 22 Pro, le téléphone a été conçu pour fonctionner en synergie avec le nouveau casque VIVE Flow de la marque. D'après le constructeur taiwanais, il s'agit du « compagnon parfait » du casque.

Concrètement, le smartphone peut diffuser des contenus de plateformes telles que Twitch, Disney+ et Netflix directement sur les lunettes en réalité virtuelle. Les deux appareils communiquent par le biais de la norme sans fil HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.24. Ce protocole est destiné à empêcher la copie illégale de contenu numérique en haute définition.

Grâce à ce combo, le porteur des lunettes peut regarder des contenus sur son « propre cinéma privé » où qu'il se trouve, explique Shen Ye, responsable mondiale des produits chez HTC, dans un communiqué de presse. Notez que le VIVE Flow est cependant compatible avec tous les appareils Android.

Grâce à la recharge inversée du smartphone, il est possible de recharger la batterie des lunettes connectées. Au sein de l'interface Android du Desire 22 Pro, on trouve une application intitulée Vive Manager. Elle vous permet de configurer tout votre matériel dédié à la réalité virtuelle.

Le Viverse, le metaverse créé par HTC

Le Desire 22 Pro embarque par ailleurs plusieurs applications par défaut destinées à faciliter l'accès au Viverse, le metaverse développé par HTC. Au sein de cet univers numérique, il est possible de concevoir son propre avatar, d'accéder à des salles de réunion en réalité virtuelle et de créer des tokens non fongibles (NFT). Un NFT est d'ailleurs offert à l'achat du terminal. Enfin, le Viverse autorise les internautes à « créer leur propre espace virtuel » selon leurs goûts.

La nouvelle production de HTC bénéficie également des fonctionnalités inaugurées sur la gamme Exodus, les téléphones blockchain de la marque. On y trouve ainsi un wallet numérique permettant de stocker des cryptomonnaies sur la blockchain Ethereum (ETH) et Polygon (MATIC).

Du reste, le Desire 22 Pro a une fiche technique très classique. Orienté milieu de gamme, le smartphone est recouvert d'un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est alimenté par une puce Snapdragon 695 de Qualcomm épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Sur la face arrière, on trouve un triple capteur photo.

Le smartphone sera disponible en France au prix de 449 euros. Pour le moment, HTC n'a pas communiqué de date de sortie. Le Desire 22 Pro partage quelques points communs avec le Saga, le smartphone taillé pour le Web 3.0 de Solana (SOL). Néanmoins, le smartphone de HTC semble davantage focalisé sur la réalité virtuelle, fer de lance du constructeur, que sur le metaverse ou le Web 3.0.

Source : HTC

