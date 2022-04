Mastercard prévoit de se lancer dans le metaverse et les tokens non fongibles (NFT)

Mastercard dépose 15 demandes de marques liées au metaverse

Mastercard, le géant des paiements américain qui compte 2,8 milliards de cartes en service, ambitionne de se lancer dans le metaverse. Comme le rapporte Michael Kondoudis, avocat spécialisé, sur son compte Twitter, l'entreprise a déposé 15 demandes de marques relatives au metaverse, aux cryptomonnaies et aux tokens non fongibles (NFT) auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Datés du 7 avril 2022, les dépôts comportent plusieurs fois la mention du « metaverse ». Les documents évoquent notamment « une carte de crédit virtuelle, une carte de débit virtuelle, une carte virtuelle prépayée et des transactions par cartes de paiements virtuels dans le metaverse ».

Concrètement, Mastercard veut permettre aux internautes de régler des achats dans le metaverse avec des cartes de paiement numériques. Pour gérer ces transactions, la firme américaine sous-entend la création « d'un logiciel pour le e-commerce » dédié aux univers numériques.

L'entreprise souhaite également organiser des événements liés à la finance et aux cryptomonnaies au sein de ces mondes numériques accessibles en réalité virtuelle ou augmentée. De plus, le groupe envisage de créer des communautés en ligne.

Les dépôts évoquent aussi plusieurs fois les tokens non fongibles (NFT). Mastercard décrit par exemple des fichiers musicaux à télécharger certifiés par la blockchain, des boutiques en ligne de NFT ou des communautés consacrées aux actifs numériques.

Ce n'est pas la première fois que Mastercard démontre son intérêt pour le secteur des cryptomonnaies et des NFT. En début d'année, l'entreprise a annoncé l'extension de son service de conseil aux cryptomonnaies ainsi qu'aux tokens non fongibles. Quelques mois plus tôt, Mastercard a noué un partenariat avec Bakt pour élargir ses services de crypto-actifs à son réseau de partenaires.

Les dépôts de marques concernant le metaverse se multiplient

Sans surprise, les dépôts montrent que Mastercard souhaite utiliser des éléments distinctifs de sa marque, comme son nom et son logo, dans le metaverse. Cette initiative vise essentiellement à protéger la marque Mastercard contre les idées de la concurrence.

Interrogé par nos confrères d'ExpertClick, Michael Kondoudis assure que ces dépôts montrent que Mastercard ambitionne ouvertement de se faire une place dans le metaverse et s'attend à « être un acteur majeur de cette économie virtuelle » :

« Mastercard est une marque financière de premier plan, et la valeur attachée à la marque est importante. Ces dépôts sont la prochaine étape logique pour protéger la marque Mastercard lorsqu'elle entrera dans le metaverse. De toute évidence, Mastercard voit le potentiel du metaverse et prépare ses marques de commerce et sa marque pour l'économie virtuelle qui la dominera ».

L'avocat spécialisé s'attend à ce que les dépôts de cet acabit se multiplient dans les 12 mois à venir, à mesure que les entreprises se rendront compte de la nécessité de protéger leurs marques dans le metaverse. En février 2022, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce a reçu 257 demandes de dépôts concernant le metaverse, contre 13 en février 2021.

En miroir de Mastercard, American Express a déjà déposé plusieurs demandes de marques pour préparer son entrée dans le metaverse. Le deuxième plus important processeur de paiement au monde ambitionne notamment de fournir des services bancaires et d'ouvrir des guichets automatiques dans les mondes numériques de demain.

Sources : Twitter, ExpertClick

