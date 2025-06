Le géant Mastercard s'allie à Chainlink pour offrir l'achat de crypto on-chain à 3 milliards d'utilisateurs

Un partenariat au sommet, à la jonction entre finance traditionnelle et décentralisée : Chainlink s'est associé au géant des paiements Mastercard pour permettre à 3 milliards d'utilisateurs dans le monde d'acheter de la crypto on-chain. Une avancée majeure, qui s'appuie sur l'expertise de nombreux acteurs spécialisés.

Chainlink et Mastercard s'unissent pour introduire les paiements crypto on-chain

Le géant mondial des paiements Mastercard a annoncé ce mardi 24 juin un partenariat stratégique avec le réseau d'oracles Chainlink pour permettre aux détenteurs de cartes bancaires d’acheter des cryptomonnaies directement on-chain, via des applications connectées aux protocoles décentralisés.

Cette passerelle fiat-to-crypto, conçue autour des standards Chainlink, s’appuie sur l’infrastructure réglementée de zerohash et l’interface de paiement de Shift4. L’initiative est pensée pour offrir une expérience d’achat fluide et intuitive, tout en s’intégrant nativement aux environnements DeFi.

Concrètement, ce partenariat permettra à plus de 3 milliards de détenteurs de cartes Mastercard dans le monde d’accéder, depuis des applications compatibles, à des protocoles comme Uniswap pour convertir leurs devises fiat en actifs numériques. Le processus, entièrement sécurisé, repose sur une architecture technique distribuée : zerohash assure la conversion et la conservation réglementée des actifs, Shift4 facilite les paiements par carte, et XSwap agrège la liquidité sur les DEX.

« C’est précisément le type d’intégration entre finance traditionnelle et finance décentralisée que Chainlink vise à rendre possible depuis le départ », explique Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink. « Grâce à ce pont entre l’infrastructure Mastercard et les DEX on-chain, l’utilisateur final n’a plus à choisir entre sécurité, simplicité et souveraineté. »

Du côté de Mastercard, l’enthousiasme est tout aussi tangible : « Les utilisateurs veulent pouvoir interagir facilement avec l’écosystème des actifs numériques. C’est notre rôle d’accompagner cette transition, en garantissant la confiance et la simplicité », souligne Raj Dhamodharan, vice-président exécutif Blockchain & Digital Assets.

La solution est déjà opérationnelle via la plateforme Swapper Finance, vitrine technologique de cette interconnexion nouvelle génération entre monnaies traditionnelles et écosystème décentralisé.

Voici là une nouvelle preuve, s'il en fallait une, que les géants de la finance sont plus que jamais plongés dans le monde de la crypto.

Source : Communiqué de presse

