Ce géant du paiement annonce un stablecoin pour 6 millions de commerçants et 10 000 institutions financières

L’arrivée des stablecoins au sein de la finance traditionnelle a tout d’une révolution monétaire en cours. Une situation qui frappe actuellement les États-Unis, avec l’approche d’un cadre réglementaire présenté comme favorable. La société de paiement Fiserv l’a visiblement bien compris.

La stabilité numérique version bancaire

Il ne se passe pas une journée sans qu'une nouvelle annonce vienne renforcer l'effet stablecoin qui secoue actuellement la finance traditionnelle. Il suffit de voir comment l'entrée en bourse du géant Circle (USDC) s'impose déjà comme un succès retentissant dans le domaine.

Une révolution de la stabilité numérique largement prise en main par les géants bancaires, bien décidés à ne pas se laisser dépasser par l'arrivée massive de ces monnaies privées d'un nouveau genre. Dernier exemple en date : le mastodonte américain JPMorgan et sa version hybride « JPMD » présentée comme un « deposit token » sans équivalent connu.

✏️ Retrouvez le top 5 des stablecoins crypto adossés à l'euro

Mais les leaders internationaux du secteur bancaire ne sont pas les seuls à mesurer la portée et les avantages de ces cryptomonnaies stables. En effet, la société américaine de paiement Fiserv - qui fournit des solutions de paiement aux petites et moyennes entreprises - vient d'annoncer son intention de prendre le train en marche avec un nouveau stablecoin nommé FIUSD. Son directeur de l'exploitation, Takis Georgakopoulos, se montre très enthousiaste vis-à-vis de cette innovation de pointe pour ses partenaires.

Grâce à notre échelle, à notre portée et à notre leadership technologique, Fiserv est particulièrement bien placé pour faire progresser les paiements alimentés avec des stablecoins et aider à démocratiser l'accès aux services financiers de la blockchain. Takis Georgakopoulos

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Fiserv lance le stablecoin FIUSD

Dans les faits, le FIUSD bénéficiera d'une nouvelle plateforme développée par Fiserv pour la gestion des actifs numériques. Un service « ajouté à son infrastructure bancaire et de paiement déjà existante d'ici la fin de l'année », sans frais supplémentaires pour ses clients.

Afin de construire ce stablecoin dans les meilleures conditions possibles, la société Fiserv prévoit d'utiliser l'infrastructure de l'expert du domaine Paxos avec le soutien du géant Circle. Un projet à vocation hautement interopérable avec les leaders du secteur, dont le déploiement doit intervenir sur le réseau Solana (SOL), présenté comme l'une des blockchains « les plus fiables et utilisées pour les stablecoins ».

🗞️ Trump presse la Chambre des représentants d'adopter rapidement le GENIUS Act

L'utilisation de ce stablecoin sera ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le réseau de paiement Fiserv. Un service composé de six millions de commerçants traitant 90 milliards de transactions par an, le tout avec une « évolutivité instantanée » en capacité de soutenir la création de nouveaux produits et services dédiés.

Cette nouvelle annonce en lien avec le marché des stablecoins démontre à quel point le changement s'accélère dans le domaine. Et pour cause, ils représentent « la forme de monnaie la plus utilitaire jamais créée », selon le PDG de Circle. L’initiative de Fiserv prouve en tout cas que leur nombre pourrait exploser au cours des prochaines années.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Source : Fiserv

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital