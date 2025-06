f(x) protocol innove en proposant un airdrop de nouvelle génération

Depuis le 19 mai, le protocole de finance décentralisée f(x) protocol a distribué à ses utilisateurs des centaines de milliers de dollars, 600 000 pour être précis.

Bien que cette générosité soit appelée « airdrop » par les responsables du protocole DeFi , c’est en réalité une opération d’un nouveau genre qu’on pourrait difficilement considérer sur le même plan que les distributions hasardeuses de cryptomonnaies auxquelles nous sommes habitués. Pourquoi ?

Contrairement aux airdrops « classiques », l’opération marketing de f(x) protocol ne se contente pas d’inonder le marché avec des tokens qui vont immédiatement être vendus.

Ce type de pratique a pu fonctionner, fut un temps. Lors du bullrun de 2021 par exemple, qui a vu réellement l’explosion des airdrops comme stratégie d’acquisition de client pour les entreprises du Web3. Mais les choses étaient bien différentes.

Par exemple, l’immense liquidité du marché et les « altseasons » qui existaient alors permettaient d’absorber les cryptos issues des airdrops sans trop de difficultés.

Les airdrops rendaient donc tout le monde riche, attiraient l’attention sur le token, ajoutaient des utilisateurs pour les protocoles Web3, etc. Tout le monde y gagnait !

Aujourd’hui, les choses ont changé. Pour faire face à l’évolution du marché et des mentalités, les entreprises du Web3 doivent donc adapter leur stratégie.

C’est ce qu’a fait le protocole de finance décentralisée f(x) protocol. Que vous soyez un trader éligible de cette généreuse distribution, ou simplement un responsable de croissance pour une entreprise Web3, cela devrait vous intéresser.

Comment distribuer de l’argent tout en générant des utilisateurs ? C’est là le vrai dilemme des airdrops.

Plutôt que de gaspiller des montants astronomiques dans une opération qui aurait fait chuter la valeur du token, l’équipe de f(x) protocol a opté pour une solution différente.

Les utilisateurs éligibles ont vu leur compte crédité de montants allant de 300 à 15 000 dollars pour prendre des positions d’achat avec levier x3 sur l’Ether et le Bitcoin. C’est similaire aux plateformes de paris sportifs qui offrent les 100 premiers dollars, mais en beaucoup plus généreux.

La première vague de distribution d’argent a eu lieu le 19 mai, et les heureux élus avaient 15 jours pour réclamer leur dû et profiter de trades gratuits. Ceux qui n’avaient pas été sélectionnés pouvaient se consoler en bénéficiant de frais réduits de 50 %.

Cette offre généreuse a tellement surpris la communauté que certains ont d’abord cru à un scam.

Mais cette opération n’était que la première phase. Mardi 10 juin, f(x) protocol a réitéré son exploit en distribuant à nouveau 300 000 dollars à ses utilisateurs.

Même principe : des sommes allant de 100 à 1000 euros ont été distribuées pour prendre des positions de trading avec effet de levier sur le Bitcoin et l’Ethereum.

Cette fois-ci, absolument tous les utilisateurs ayant un jour utilisé le trading avec levier sur le protocole f(x) v2 ont été éligibles.

Depuis l’annonce de cette seconde vague, les utilisateurs ont 15 jours pour en profiter, jusqu’au mercredi 25 juin. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de connecter son wallet sur le lien officiel, disponible dans la publication X de f(x) protocol.

