FTX : plusieurs milliards de dollars de fonds clients ont été siphonnés dès janvier 2021

Les témoins clés du procès de Sam Bankman-Fried l’ont tous affirmé : FTX détenait presque dès le départ moins d’argent qu’il ne l’affirmait. Et un expert appelé à la barre vient de confirmer les sommes en jeu, de l’ordre de plusieurs milliards de dollars.

FTX, un gouffre financier mal géré dès le départ ?

Au sommet de sa gloire, FTX – et Sam Bankman-Fried – étaient les enfants chéris du secteur des cryptomonnaies. Ils représentaient pour le monde la preuve du succès des grandes plateformes d’échanges, et de leur rentabilité. Mais la chute de FTX est venue écorner cette image.

Au procès de l’ex-PDG, actuellement en cours, on en apprend chaque joursur les chiffres en jeu, et sur l’étendue du trou financier avec lequel opérait la plateforme d’échange. Selon Gary Wang, le cofondateur de FTX, le fonds de garantie de l’exchange, destiné à éviter un « bank run », avait été falsifié pour apparaître comme plus conséquent. Par ailleurs, Caroline Ellison, l’ex-PDG d’Alameda Research, a affirmé que Sam Bankman-Fried lui avait ordonné d’ajouter des cryptomonnaies pour falsifier les comptes de l’entreprise-sœur de FTX.

Le dernier témoin interrogé à la barre est venu contextualiser encore davantage les pertes de FTX. Le professeur de comptabilité Peter Easton, qui se spécialise dans les analyses de ce type, a en effet été appelé pour aider les jurés à mieux comprendre les flux financiers de FTX. Et son témoignage a été lui aussi particulièrement accablant.

Des différences à plusieurs milliards de dollars

Selon Peter Easton, lorsque le Bitcoin (BTC) a atteint son record absolu à 69 000 dollars en novembre 2021, les fonds présents sur FTX représentaient 5 milliards de dollars. Or les caisses de la plateforme d’échange étaient censées contenir 20 milliards de dollars. C’est une différence absolument colossale, comme l’a souligné l’expert :

« Il y a bien moins d’argent dans les portefeuilles de cryptomonnaies qu’il aurait dû en avoir. »L’analyse s’est basée sur les comptes de FTX et d’Alameda Research, mais aussi sur des comptes bancaires liés, des documents de certains créanciers, ainsi que des informations observables sur des blockchains publiques. Il s’agit à ce jour de la cartographie la plus complète de l’empire financier de FTX, qui est d’une grande complexité.

La conclusion de Peter Easton a été sans appel : depuis janvier 2021, les comptes de FTX n’ont jamais été justes. L’argent qui aurait dû se trouver dans les comptes dédiés aux dépôts des clients n’a jamais été présent dans son ensemble. Par ailleurs, l’expert a montré que les différences s’exprimaient non pas en milliers ou en millions de dollars, mais bien en milliards de dollars.

Les fonds des clients siphonnés à outrance

Selon l’expert, ce sont probablement les comptes d’Alameda Research, au nombre de 57, qui ont siphonné ces milliards de dollars de fonds appartenant aux clients de FTX. On rappelle en effet que la société-sœur de FTX disposait de « retraits illimités », sans aucun garde-fou. Alameda Research aurait donc utilisé ces milliards avec l’aval de Caroline Ellison, l’ex-PDG de l’entreprise et ex-compagne de Sam Bankman-Fried. En mai 2022, Alameda Research avait ainsi un solde négatif de 12 milliards de dollars sur FTX.

Il n’est donc pas surprenant que les avocats de Sam Bankman-Fried aient essayé d’empêcher Peter Easton de témoigner. Mais le juge, Lewis Kaplan, a considéré que l’expert en comptabilité pourrait apporter un éclairage clé.

Ce que cela montre également, c’est que très tôt après son lancement, FTX battait déjà de l’aile, et que les dépenses effrénées ordonnées par Sam Bankman-Fried ont dû être masquées. Par ailleurs, les témoins clés de l’affaire, dont Nishad Singh et Caroline Ellison, ont fait part de leur « panique » face à ces gouffres financiers conséquents. La plateforme d’échange n’a donc semble-t-il jamais eu la solidité qu’elle affirmait avoir.

Source : Inner City Press

