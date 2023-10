Les « Sam coins », des cryptomonnaies utilisées pour falsifier les comptes d'Alameda Research

Les révélations s’enchaînent dans l’affaire FTX. L’on commence désormais à percevoir comment Sam Bankman-Fried et ses complices ont pu cacher l’état financier des entreprises de leur nébuleuse. Cela passait notamment par les « Sam coins », des tokens servant uniquement à gonfler les caisses de FTX et d’Alameda Research.

La stratégie de FTX reposait en partie sur les « Sam coins »

Deux témoignages clés sont venus éclairer l’affaire FTX depuis la semaine dernière. Celui de Gary Wang, le cofondateur de la plateforme, et celui de Caroline Elison, l’ex-compagne de Sam Bankman-Fried. L’on sait désormais que SBF aurait manipulé les fonds des clients de FTX, ainsi que ceux d’Alameda Research, dans le but de promouvoir les entreprises.

Cela aurait reposé sur des falsifications de montants, admises par Caroline Elison. Mais aussi sur l’ajout de cryptomonnaies aux comptes d’entreprise, sans que cela soit visible. L’ex-compagne de Sam Bankman-Fried a affirmé qu’on lui avait demandé de mettre des FTT – les tokens natifs de la plateforme – sur les comptes d’Alameda Research, afin de pouvoir obtenir des prêts plus importants de la part d’entités comme Genesis. Caroline Elison se serait inquiétée de cette manœuvre, mais Sam Bankman-Fried l’aurait rassurée, et aurait affirmé que les cryptomonnaies étaient enregistrées en tant qu’avoirs séparés.

Aux côtés des FTT se trouvaient aussi d’autres cryptomonnaies, baptisées en interne les « Sam coins ». Il s’agissait de cryptomonnaies dans lesquelles Sam Bankman-Fried avait fortement investi, soit en son nom, soit via Alameda Research. Par ailleurs, ces tokens valaient certainement moins que ce qui était affirmé sur les rapports de l’entreprise.

Solana, Serum, Oxygen… Les cryptomonnaies préférées de Sam Bankman-Fried

Parmi les projets que les équipes de FTX considéraient comme des « Sam coins », on trouvait Solana (SOL), Oxygen (OXY), ou encore Serum (SRM). Pour rappel, Sam Bankman-Fried a soutenu pendant longtemps le projet Solana, qu’il estimait supérieur à Ethereum (ETH). La chute de FTX a par ailleurs fortement touché le cours du SOL, à la fin de l’année 2022.

Au cours du procès, Caroline Elison a montré un fichier Excel, dans lequel on voit le trou financier causé par l’utilisation de « Sam coins ». La valeur liquidative d’Alameda Research était en effet négative si l’on excluait ces tokens. En 2021, l’entreprise cachait ainsi déjà un gouffre de 2.7 milliards de dollars.

Le témoignage de Caroline Elison reprendra ce jour. Il est probable que nous en apprenions encore plus sur les malversations de Sam Bankman-Fried et de ses collègues, et sur le château de cartes FTX.

Sources : CNBC, The Verge

