FTX : Sam Bankman-Fried a dépensé 1,3 milliard de dollars pour influencer des célébrités

Influencer le monde : c’était semble-t-il, l’ambition de Sam Bankman-Fried au sommet de sa gloire. Cultivant l’image d’un « milliardaire des pauvres », il aurait cependant dépensé des sommes importantes pour s’assurer le soutien de célébrités. Retour sur la discrète influence de l’ex-PDG de FTX.

Sam Bankman-Fried dépensait à tout va pour acheter de l’influence

Le procès FTX est entré dans sa troisième semaine, et le témoignage de l’ex-directeur technique Nishad Singh a été particulièrement accablant pour Sam Bankman-Fried. L’on a en effet appris les manœuvres effectuées par l’ex-PDG de la plateforme d’échange, ainsi que son frère, pour financer discrètement le parti démocrate. Le tout, avec les fonds des clients.

Il semblerait que les financements de ce type aient été courants de la part de Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison, son ex-compagne, a ainsi affirmé la semaine dernière qu’il lui avait expliqué la méthode

« [Ces dons] permettent de très grands retours en termes d’influence, en dépensant des montants relativement peu élevés. »

Mais les montants étaient-ils si réduits que cela ? Nishad Singh affirme plutôt le contraire : il a ainsi rapporté que Sam Bankman-Fried aurait dépensé plusieurs millions de dollars par tête, pour acheter de l’influence. Le directeur technique rapporte par ailleurs qu’il aurait à une époque tenté d’alerter sur ces dépenses. Mais Sam Bankman-Fried aurait coupé court à ses protestations.

👉 Pour aller plus loin – Suivez le procès de Sam Bankman-Fried et de FTX en temps réel

Adoptez une Ledger pour sécuriser vos cryptos

La nébuleuse de personnalités autour de Sam Bankman-Fried

Au total, 1.3 milliard de dollars d’accord promotionnels et parrainagesauraient été versés. Des sportifs, modèles et personnalités diverses ont bénéficié des largesses de Sam Bankman-Fried – qui on le rappelle piochait dans les fonds des clients de FTX. Au-delà de l’influence, l’ex-PDG semblait par ailleurs collectionner les rencontres, comme le rapporte Nishad Singh :

« Sam m’a dit que lors d’une soirée après le Super Bowl à Los Angeles, il avait rencontré les personnes les plus impressionnantes qu’il ait jamais rencontrées, chez Michael Kives. [Dont] Hillary Clinton, elle était alors candidate à la présidentielle. Sur la liste des participants à la soirée du Super Bowl dont Sam a parlé figuraient également Orlando Bloom, Kate Hudson, le mari de Kamala Harris et Leonardo DiCaprio. »

Nishad Singh affirme par ailleurs que suite à cette soirée, Sam Bankman-Fried a voulu envoyer une somme démesurée à l’hôte, l’investisseur de renom Michael Kives :

« Sam a envoyé à Gary [Wang] et moi une feuille de conditions pour donner des millions de bonus à Michael Kives et Bryan Baum, ainsi qu’un milliard de dollars d’investissement dans leur société de capital-risque. J’ai alors demandé : Pouvons-nous revenir en arrière ? Sam a dit non, c’est pratiquement fait. »

👉 Dans l’actualité également – « Son objectif était de nuire à FTX » – Caroline Ellison accuse Changpeng Zhao, le PDG de Binance

Les dépenses toujours plus démesurées de FTX

Dons au parti démocrate, partenariats et soutiens, prêts accordés aux employés, ou encore achats personnels… Les fonds des clients de FTX semblent avoir été utilisés dans une myriade d’accords, avec un seul point commun : Sam Bankman-Fried et sa famille. Nishad Singh a ainsi évoqué la villa à 30 millions de dollars appartenant à FTX, ou encore un penthouse à 9 millions de dollars, où vivait le petit frère de Sam Bankman-Fried.

Là aussi, l’ex-directeur technique affirme qu’il aurait tenté de convaincre le PDG de FTX de freiner, de peur d’attirer l’attention. Sam Bankman-Fried aurait alors répondu qu’il pourrait « arrêter le drama » avec une centaine de millions de dollars si besoin.

La stratégie des avocats de Sam Bankman-Fried, qui visent à montrer que leur client a agit de bonne foi et dans l’intérêt du groupe FTX, semble donc bien malmenée. Les témoignages accablants ne font que s’enchaîner depuis deux semaines, et ils viennent directement de proches de l’ex-PDG. Le contre-interrogatoire de Nishad Singh aura quant à lui lieu à partir de cet après-midi.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : BitMEX Research

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.