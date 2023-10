« Son objectif était de nuire à FTX » – Caroline Elison accuse Changpeng Zhao, le PDG de Binance

L’ex-PDG d’Alameda Research, Caroline Elison, est revenue au cours du procès FTX sur la chute de la plateforme d’échange. Elle a admis que les malversations commises par elles, sur ordre de Sam Bankman-Fried, avaient causé l’effondrement de la nébuleuse FTX. Mais elle a aussi exprimé une défiance de Changpeng Zhao, qu’elle accuse d’avoir profité de la situation.

Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir en novembre 2022. À l’époque, des rumeurs d’insolvabilité couraient déjà sur Alameda Research, basées notamment sur un rapport de CoinDesk. Face à cela, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, avait annoncé vendre tous les FTT – les tokens natifs de FTX – détenus par sa plateforme. C’est l’événement qui a précipité la chute de FTX.

À l’époque, Caroline Elison a tenté de « bluffer » comme elle l’explique au procès. Elle avait proposé de racheter les FTT de Binance à 22 dollars la pièce, afin de faire croire que Alameda Research était tout à fait solvable :

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22!

— Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022