« Ils ont utilisé mon compte » – FTX utilisait les fonds des clients pour financer discrètement le parti démocrate

L’ex-directeur technique de FTX, Nishad Singh, témoigne cette semaine à la barre lors du procès de Sam Bankman-Fried. Il révèle que « SBF » aurait financé de manière détournée le parti démocrate. Qu’a-t-on appris ?

L’ex-directeur technique de FTX témoigne au procès de Sam Bankman-Fried

Nishad Singh a rencontré Sam Bankman-Fried via le petit frère de ce dernier, qui faisait partie de ses connaissances. Au plus haut de la renommée de FTX, il faisait partie du cercle proche du PDG, et occupait un poste clé en tant que directeur technique (CTO). À l’instar de Caroline Ellison et Gary Wang, il a plaidé coupable pour fraudes, et a admis avoir utilisé les fonds des clients pour ses propres fins :

Procureur : « Quel était le montant de votre patrimoine ? »

Singh : « J’étais milliardaire. »

Procureur : « L’entreprise vous a-t-elle accordé des prêts ? »

Singh : « Oui. »

Procureur : « Avez-vous utilisé l’argent de FTX pour effectuer des achats importants ? »

Singh : « Oui, et des dons. »

Par ailleurs, Nishad Singh a confirmé qu’un déficit de 8 milliards de dollars existait sur FTX, à cause de ses liens troubles avec sa société-sœur Alameda Research. Mais les vraies révélations ont eu lieu quand il a évoqué les liens de Sam Bankman-Fried avec le parti démocrate.

👉 Suivez les dernières alertes sur le procès FTX / Sam Bankman-Fried

FTX a financé le parti démocrate de manière cachée, avec les fonds des clients

Comme souvent chez FTX, les discussions sensibles avaient lieu sur Signal, une application de messagerie qui permet d’effacer automatiquement les messages après un certain délai. Selon Nishad Singh, il existait un groupe de discussion dédié au financement du parti démocrate, afin de trouver les meilleurs moyens d’envoyer discrètement de l’argent. Pendant un temps, le directeur technique de FTX utilisait ainsi son nom et son compte pour faire des dons, afin que le lien avec l’entreprise ne soit pas fait directement :

« Ils ont utilisé mon compte Wells Fargo. Ils m’ont demandé s’ils pouvaient m’utiliser pour apporter des contributions à de nombreux candidats démocrates. J’ai été d’accord. […] J’étais censé signer beaucoup de chèques. »

C’est le frère de Sam Bankman-Fried, Gabriel, qui aurait été aux manettes de ces financements discrets. Pour rappel, la famille Bankman-Fried est un soutien proéminent du parti démocrate américain. Le fond du scandale, c’est bien sûr que les dons au parti provenaient des comptes clients de FTX, sans que ceux-ci soient au courant que leur argent était utilisé. On ne sait pas quels sont les montants en jeu.

👉 Dans l’actu également –Les avocats de Sam Bankman-Fried alertent sur son accès aux médicaments

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

« J’étais en panique »

Tout était fait pour masquer le processus, et Nishad Singh explique qu’il n’était pas lui-même au courant de l’étendue de la situation financière catastrophique de FTX. En 2022, juste avant la chute de l’empire de Sam Bankman-Fried, il a cependant tenté de faire marche arrière :

Procureur : « Avez-vous interrogé Caroline Ellison sur la possibilité de fermer le compte d’Alameda sur FTX ? »

Singh : « Oui. Elle a répondu : c’est impossible. »

Procureur : « Comment avez-vous réagi ? »

Singh : « J’étais en panique. »

Nishad Singh rapporte avoir eu des pensées suicidaires après l’effondrement de la plateforme d’échange. À l’issue du procès, il risque jusqu’à 75 ans de prison. De son côté, le parti démocrate n’a pas encore réagi à ces nouvelles révélations. Pour rappel, le parti au pouvoir aux États-Unis était déjà embarrassé par ses liens avec la catastrophe FTX. Dès décembre 2022, il avait rendu une partie des dons de Sam Bankman-Fried.

Les Démocrates vont-ils alors aussi rendre une partie des dons effectués par Nishad Singh ? C’est la question que l’on peut se poser. L’on peut aussi souligner que l’hostilité très manifeste du parti au pouvoir pour les cryptomonnaies, qui a été renforcée depuis 2022, semble trouver partiellement une explication.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Wall Street Journal

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.