Les frais de transaction moyens sur Ethereum ont chuté de 95 % sur les 12 derniers mois

Avec la mise à jour Dencun déployée sur Ethereum en mars 2024, les frais de transaction ont chuté de 95 % : un swap moyen ne coûte que 0,39 dollar de frais, contre environ 86 dollars auparavant. Pourtant, le prix de l’ETH a reculé de 53 % en un an.

Ethereum : des frais de transaction en forte baisse après Dencun

Lancée il y a un an maintenant, la mise à jour Dencun, qui combine les améliorations Cancun (execution layer) et Deneb (consensus layer), a révolutionné l’écosystème Ethereum et amélioré son évolutivité. Elle a permis de réduire considérablement les coûts des transactions sur les solutions de seconde couche (layer 2).

Avant la mise à jour, un simple échange sur Ethereum pouvait coûter jusqu’à 86 dollars en frais. Un an plus tard, ce coût est tombé à 0,39 dollar, selon les données d’Etherscan.

Les frais sur les transactions NFT ont suivi la même tendance, passant de 145 dollars en moyenne à seulement 0,65 dollar. Cette baisse est particulièrement notable sur des solutions comme Arbitrum et Optimism, qui bénéficient directement des améliorations apportées par Dencun.

Aujourd’hui, les utilisateurs des layer 2 d'Ethereum profitent d’un réseau compétitif face à d’autres blockchains concurrentes, mais au détriment de l'activité sur le layer 1.

Quels impacts pour l’écosystème Ethereum ?

Si Ethereum est devenu plus économique à utiliser après Dencun, la baisse des frais ne s’est pas accompagnée d’une hausse du prix de l’ETH comme on aurait pu l’attendre. Au contraire, depuis la mise à jour, la valeur de l’actif a chuté de 53 %, passant de 4 070 dollars en mars 2024 à environ 1 891 dollars un an plus tard.

Cette baisse peut s’expliquer par différents facteurs : des conditions macroéconomiques difficiles (l'indice S&P 500 a, lui, perdu plus de 9 % depuis son sommet historique le 19 février), des ventes importantes d'ETH par des institutions financières, la montée en puissance d’autres blockchains comme Solana ou encore le succès des ETF Bitcoins, qui entraîne une baisse d’intérêt pour l’Ethereum.

Malgré cela, Ethereum se prépare à sa prochaine mise à jour majeure, Pectra, qui vise à doubler l’espace de données disponible pour les layer 2 et améliorer l’efficacité du réseau.

Cependant, des problèmes techniques ont été relevés lors des tests, retardant son déploiement. Selon Dominik Harz, cofondateur de Build on Bitcoin (BOB), « Ethereum a récemment sous-performé, et même si Pectra est une avancée, ce n’est pas une solution miracle ».

