Les frais d'Ethereum chutent à leur plus bas niveau en 5 ans

Les frais sur le réseau Ethereum viennent de tomber à leur niveau le plus bas depuis 2020. En cause : une chute de l'activité, en lien avec la conjoncture économique mondiale. Ce calme pourrait-il annoncer un retournement inattendu ? Un changement pourrait bientôt relancer la machine : la mise à jour Pectra, attendue pour le 7 mai.

Record à la baisse, faute d’activité sur le réseau

Alors que le marché des cryptomonnaies reste atone depuis plusieurs semaines, le réseau Ethereum vient d'enregistrer de son côté un record : celui des frais de transaction les plus bas en 5 ans. Selon la plateforme d’analyse on-chain Santiment, le coût moyen d’une transaction sur Ethereum est tombé à 0,168 dollar, un niveau qui n’avait pas été observé depuis des années.

L'explication de cette baisse n'est pas un secret. Le réseau Ethereum connaît actuellement l’un des plus faibles niveaux d’activité de ces 5 dernières années. Brian Quinlivan, directeur marketing chez Santiment, explique dans un billet publié le 17 avril que ce n'est pas surprenant dans l'économie numérique.

C’est essentiellement un système d’offre et de demande. Lorsque de nombreuses personnes utilisent Ethereum, les utilisateurs enchérissent des frais plus élevés pour faire confirmer leurs transactions plus rapidement, ce qui fait grimper les coûts moyens. À l’inverse, quand moins de gens interagissent, comme aujourd’hui, il n’est pas nécessaire d’enchérir autant. Le coût moyen baisse alors mécaniquement.

Ce mouvement a également été accentué par un climat macroéconomique incertain. Depuis l’annonce des nouveaux droits de douane américains voulus par Donald Trump début avril, les marchés, que ce soit financiers ou crypto, peinent à rebondir. Le prix de l’Ether (ETH) a ainsi perdu plus de 12,5 % en 14 jours et évolue autour des 1 600 dollars.

On voit clairement une sensibilité accrue aux discussions autour d’Ethereum et des nouvelles économiques, les prix menaçant des niveaux de support de longue date.

L’upgrade Pectra pour relancer le réseau Ethereum ?

Si l’activité sur Ethereum est en baisse, le développement du réseau, lui, ne ralentit pas. La mise à jour Pectra, très attendue par la communauté, devrait entrer en vigueur sur le mainnet le 7 mai prochain, après plusieurs reports causés par des problèmes techniques sur les testnets Holesky et Sepolia. De quoi raviver l’intérêt des utilisateurs ?

La phase 1 prévoit déjà de belles améliorations : doublement de la capacité de données pour les solutions de seconde couche (de 3 à 6 blobs), réduction des frais et de la congestion, et possibilité de payer les frais de transaction en stablecoins comme USDC ou DAI. Autre nouveauté majeure : le relèvement du plafond de staking, de 32 ETH à 2 048 ETH, un changement très attendu par les validateurs.

La phase 2, prévue pour fin 2025 ou début 2026, apportera de son côté une nouvelle structure de données pour optimiser le stockage et une technologie de validation plus efficace. Ces évolutions pourraient redonner un second souffle à Ethereum. Brian Quinlivan, lui, y croit : « Plus la communauté retail s’éloigne d’un actif, surtout quand le développement reste actif, plus la probabilité d’un rebond inattendu et rapide augmente ».

