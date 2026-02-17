Le fondateur d'Aave souhaite transformer l'énergie solaire en collatéral pour la DeFi

La finance décentralisée (DeFi) est en quête permanente de nouveaux collatéraux en capacité de soutenir ses activités, comme les prêts et les emprunts. Une réalité face à laquelle le fondateur du protocole Aave propose de tokeniser des « actifs d’abondance », comme l'énergie solaire.

DeFi : des collatéraux en « actifs d’abondance » tokenisés

Dans une longue publication sur le réseau X, le fondateur du protocole Aave, Stani Kulechov, revient sur la question essentielle des collatéraux qui peuvent servir de garanties fiables afin d'assurer le bon fonctionnement de la finance décentralisée (DeFi).

Une quête incessante que les protocoles de prêts (lending) peuvent aller chercher dans des domaines innovants au-delà de la seule sphère du numérique, comme par exemple avec ce qu'il identifie comme des « actifs d’abondance », lorsque « quelque chose de rare, coûteux et accessible seulement à quelques-uns devient bon marché, abondant et disponible pour tous ».

Une transformation structurelle « que le lending on-chain peut capter et accélérer » en s'inscrivant dès maintenant au sein d'un « marché de capture de valeur estimé entre 30 et 50 000 milliards de dollars pour Aave d’ici 2050 » : dont une partie importante concerne l’énergie solaire garantie par le soleil.

La finance agit comme un lubrifiant qui accélère les transformations du passé vers le futur. Aujourd’hui, pour la première fois, nous avons le potentiel de capter la plus grande transformation de l’histoire de l’humanité et de la financer directement on-chain. Stani Kulechov

« Aave peut accepter du solaire tokenisé en tant que collatéral »

Afin d'étayer son hypothèse, Stani Kulechov envisage ces actifs d’abondance comme des tokens émis sur la blockchain sous une forme tokenisée. Un marché de la tokenisation actuellement estimé à 25 milliards de dollars - très largement dominé par les bons du Trésor (10,5 milliards de dollars) - qui pourrait de ce fait connaître une évolution spectaculaire et sans précédent.

La théorie du fondateur d'Aave repose sur un simple constat. Les coûts associés à la captation de l'énergie solaire (panneaux, batteries...) ont très largement chuté au cours des dernières décennies, mais un seul goulet d'étranglement reste actuellement en travers de sa route : l'injection et la captation de capitaux.

Baisse du coût du solaire photovoltaïque grâce aux économies d’échelle

Pourtant, ce secteur en plein développement offre des perspectives d'évolution estimées en milliers de milliards de dollars, tout en bénéficiant d'un flux de trésorerie prévisible basé sur des objectifs précis inscrits sur le long terme (entre 15 et 25 ans). De quoi en faire un collatéral de premier plan.

Le protocole Aave peut accepter du solaire tokenisé en tant que collatéral, permettant aux développeurs de projets solaires d’emprunter instantanément. Un financeur de dette solaire disposant de 100 millions de dollars de dette de projet tokenisée pourrait emprunter 70 millions de dollars en stablecoins en quelques minutes au lieu de plusieurs mois, puis réallouer immédiatement ces fonds vers de nouveaux projets afin d’élargir son portefeuille. Stani Kulechov

Une prise en compte des actifs d’abondance qui ne s'arrête pas uniquement à l'énergie solaire. En effet, Stani Kulechov affirme que de nombreux autres secteurs peuvent également entrer dans ce nouveau paradigme des collatéraux de la DeFi, comme la robotique, l'agriculture verticale, les aliments cultivés en laboratoire, les semi-conducteurs et l'impression 3D pour les matériaux.

Source : Stani Kulechov

