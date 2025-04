Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en mai 2025

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en mai 2025 ? Retrouvez notre sélection de 6 rendez-vous, avec des meetups locaux mis à l'honneur.

À l’occasion de notre rendez-vous mensuel, nous revenons sur les différents évènements crypto qui rythmeront les prochaines semaines. Ce mois de mai, nous nous concentrerons plus particulièrement sur des initiatives locales, bien que quelques dates intéressantes puissent être retenues à l’étranger.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement, qui pourra être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Rendez-vous mensuel de Bitcoin Nantes Meetup

Commençons le 1er mai dès 19 h à Nantes, au bar Little Williams.

À l’image de chaque premier jeudi du mois, l’association Bitcoin Nantes Meetup organise, comme son nom l’indique, son rendez-vous mensuel sur le thème de Bitcoin (BTC).

Débutants et confirmés sont les bienvenus, tandis que sur place, il sera possible de payer ses consommations en satoshis.

Au programme de cette soirée : des questions/réponses sur Bitcoin, la création d’un nouveau format pour les prochains meetups, ainsi que la préparation de la Bitcoin Week, une initiative sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cet article.

👉 Retrouvez le programme du meetup de Bitcoin Nantes

31e meetup de Bitcoin Lille

Comme tous les premiers mercredis du mois, l’association Bitcoin Lille organise son meetup sur le thème de Bitcoin (BTC).

Le 7 mai prochain, dès 19 h, rendez-vous au Café Oz The Australian Bar de Lille pour une présentation de l’un des membres de l’association. Celle-ci sera d’ailleurs filmée, afin que le replay soit partagé sur la chaîne YouTube de Bitcoin Lille. Ensuite, la soirée se poursuivra sur des échanges libres entre les participants.

👉 Plus d’infos sur le meetup de Bitcoin Lille

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Bitcoin Apéro de Crypto Lyon

Plus au sud, les Lyonnais peuvent aussi profiter d’un rendez-vous mensuel récurrent, grâce à l’association Crypto-Lyon.

Le 7 mai également, la recette reste la même qu’à l’accoutumée : rendez-vous dès 18 h 30 au restaurant le Comptoir Brunet, un bouchon lyonnais permettant le paiement en bitcoin depuis plusieurs années. Cette soirée placée sous le signe de la convivialité permettra ainsi aux passionnés de cryptomonnaies de se retrouver afin d’échanger sur cet écosystème.

🍺 Toutes les infos sur le Bitcoin Apéro de Crypto Lyon

ETHDam à Amsterdam

Du 9 au 11 mai prochain, direction Amsterdam pour la 3e édition d’ETHDam avec un hackathon et des conférences.

À propos de conférences, notons d’ailleurs la participation d’Alexei Perstev, l’un des développeurs de Tornado Cash, dont l’arrestation a fait débat au sein de la communauté et qui bénéficie d’une liberté conditionnelle depuis le 7 février dernier.

À total, au moins 75 intervenants sont attendus, dont Anton Bukor, le cofondateur de 1inch notamment.

Pour les billets d’entrée, il faudra compter 150 euros.

💻 Pour en apprendre plus sur la 3e édition d’ETHDam à Amsterdam

ETHLisbon à Lisbonne

Restons dans le thème des hackathons, mais prenons cette fois la direction du Portugal. Du 9 au 11 mai également, ETHLisbon prendra place à l’Unicorn Factory à Lisbonne.

Ce rendez-vous s’offre le soutien de plusieurs partenaires d’envergure, dont Wormhole, Gnosis ou bien Filecoin. Au total, 27 500 dollars de récompenses seront mis en jeu par les différents sponsors. Par ailleurs, les inscriptions sont gratuites et les équipes prenant part à la compétition pourront être composées de jusqu’à 6 personnes.

👉 Découvrez le hackathon d’ETHLisbon

Bitcoin Week, du 19 au 25 mai

S’il ne s’agit pas d’un seul et unique évènement à proprement parler, Bitcoin Week est une nouvelle initiative « qui invite les villes, commerces, activistes, établissements et particuliers à découvrir et célébrer le Bitcoin ». Avec la vocation de devenir un rendez-vous annuel et international lors de chaque semaine du Bitcoin Pizza Day, le 22 mai, les organisateurs invitent chaque participant à « contribuer à sa manière et selon ses moyens ».

Chacun à son niveau, entreprises, particuliers, commerçant ou évènements divers peuvent ainsi se faire connaître pour mettre en lumière leur manière de démocratiser Bitcoin.

👉 Tout savoir sur la Bitcoin Week 2025

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital