L'étrange corrélation entre Bitcoin (BTC) et yen (JPY)

Le Bitcoin (BTC) et le yen japonais (JPY) sont très corrélés ces derniers mois. Comment l’expliquer et cela va-t-il durer ?

Le yen est très corrélé au Bitcoin

Cette semaine, la corrélation sur 90 jours entre le Bitcoin et le yen japonais a connu un record absolu, à 0,85. Pour rappel, une corrélation s’exprime entre -1 et 1 : un score de 0,85 est donc particulièrement élevé. Il s’agit d’une tendance rare pour le Bitcoin, qui tend à être peu corrélé aux monnaies fiduciaires.

Selon des données de TradingView rapportées par CoinDesk, 73 % des évolutions de prix du BTC ont suivi celles du JPY au cours des 3 derniers mois.

La forte corrélation entre le bitcoin et le yen signifie qu’un BTC autrefois indépendant évolue désormais dans l’ombre des fluctuations de la devise japonaise, chutant ou s’envolant avec le yen – comme cela a été le cas au cours des 90 derniers jours.

Le yen a rencontré des difficultés en 2025, avec une chute qui s’est amplifiée depuis octobre. Le Bitcoin a également connu une forte chute après son record absolu d’octobre.

Comment expliquer cette corrélation entre yen et Bitcoin ?

Cette corrélation, qui paraît surprenante, s’explique par plusieurs facteurs. Il faut en effet souligner que les deux actifs n’interagissent pas, mais qu’ils réagissent aux mêmes facteurs macroéconomiques. Le yen est en effet souvent considéré comme une valeur refuge. Inversement, il a tendance à baisser quand le marché se renforce.

Or Bitcoin est désormais considéré comme un actif « macro ». Tout comme le yen, il tend à réagir lorsque les banques centrales assouplissent leur politique ou que les marchés anticipent plus de liquidité. Cette combinaison de facteurs (évolution des taux de banques centrales, attentes de liquidité, évolution du dollar…) affecte donc les 2 actifs séparément.

Il faut cependant noter que cette corrélation est cyclique et temporaire, car dépendante du contexte macro. Elle ne repose pas sur des leviers structurels, à l’inverse d’autres corrélations. Il est donc probable qu’elle s’atténue avec le temps et avec les évolutions de l’économie mondiale.

Source : CoinDesk

