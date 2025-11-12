Ethereum : quels signaux surveiller pour un retournement haussier ? Analyse technique de l’Ether au 12 novembre 2025

Les mouvements récents ont impacté négativement le graphique de l'Ether, qui balance désormais entre un retour sous les 2 800 dollars et une reconquête des 4 000 dollars. S'il envisage de retourner sur ses sommets, Ethereum doit maintenir des clôtures hebdomadaires au-dessus des 3 500 dollars.

Fin de cycle ou simple pause ?

Nous sommes le mercredi 12 novembre 2025 et le cours de l'Ether évolue autour des 3 500 dollars.

Notre dernière analyse technique de l’ETH date du 15 octobre 2025, lorsque le prix évoluait autour de 4 100 dollars.

Depuis, l'Ether est repassé sous la barre des 4 000 dollars, affecté par un marché globalement plus incertain, dans un environnement crypto partagé entre des détenteurs anticipant la fin du cycle et de nouveaux entrants plus ambitieux, visant des sommets inédits pour 2025 ou 2026.

Ce climat ambivalent, renforcé par des marchés traditionnels en perte de repères, continue de peser sur l'évolution des prix.

Le sujet de la surperformance de l’Ether face au Bitcoin reste d’actualité, mais il a connu peu d’évolution depuis cet été, période durant laquelle l’ETH avait amorcé un rebond significatif qu’il digère désormais depuis douze semaines.

De retour proche de la moyenne mobile à 50 semaines et du seuil de polarité du mouvement, la paire ETH/BTC doit rapidement montrer un regain de force.

Le creux observé la semaine dernière constitue un point de repère pertinent pouvant servir d’invalidation. Une légère incursion sous ce niveau peut être tolérée, compte tenu de la proximité de la SMA50, mais aucune clôture ne doit s'installer en dessous si l'on souhaite éviter le développement de statistiques en faveur d'une nouvelle phase de sous-performance durable.

Graphique du cours de l'ETH contre BTC en hebdomadaire

Sans surprise, l’Ether maintient solidement sa deuxième place dans le classement des cryptomonnaies, avec une capitalisation de 420 milliards de dollars. Il connaît toutefois une phase de consolidation, tant face au BTC qu’au dollar.

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT -2,10 % +5,40 % -16,80 % Ethereum/ Bitcoin -1,70 % +2,60 % -8,10 %

👉 Découvrez comment acheter facilement de l'Ether

Ethereum évolue dans une dynamique baissière.

L'Ether évolue dans une tendance hebdomadaire baissière depuis la cassure confirmée des 4 200 dollars.

Désormais de retour sous les 4 000 dollars, l'hypothèse d'une visite de la zone des 2 800 dollars, confluence entre le retracement 50 % du bear market et le pivot majeur de ces 18 derniers mois, s'affiche dans le spectre des probabilités.

C'est cette zone qui doit être préservée pour éviter un basculement de l'action du prix plus profondément (bear market).

Pour le moment, les signaux renvoyés par le marché ne semblent pas indiquer qu'un tel scénario pourrait se produire dans l'immédiat, puisque la moyenne mobile 50 semaines est parvenue à relancer le prix.

Pour conserver l'idée d'une relance à court terme, ETH doit maintenir des clôtures hebdomadaires au-dessus des 3 500 dollars.

Ce seuil est un niveau de polarité qui jouera le rôle de pivot entre les hypothèses d'une revisite des 4 800 dollars et celles plus baissières en direction des 2 000 dollars.

Graphique du cours de l'ETH en hebdomadaire

La dynamique de marché reste néanmoins impactée par les derniers mouvements, et l'orientation baissière qui s'est construite pourrait nécessiter du temps avant d'offrir un renversement.

En outre, la zone comprise entre 3 815 et 4 210 dollars devrait manifester une résistance significative, provoquant probablement de la friction avant de permettre une résolution.

Pour préparer un tel mouvement, Ethereum doit reconstruire une structure journalière et réaligner des sommets et des creux haussiers.

Une première étape, avec la constitution d'un sommet ce lundi, vient d'être réalisée.

Désormais, l'actif doit marquer un creux et franchir les 3 658 dollars pour valider une tentative de reconstruction haussière en journalier.

N'oublions pas néanmoins qu'à ce stade, la tendance reste baissière. Échouer à construire un nouveau sommet supérieur au précédent implique que nous pourrions au mieux construire une phase de consolidation latérale, au pire continuer à corriger.

Dans le cas d'une poursuite à la baisse, la zone des 2 800 dollars est tout indiquée pour permettre au prix une nouvelle pause.

Graphique du cours de l'ETH en journalier

En résumé, les récents mouvements ont détérioré la configuration graphique de l’Ether, désormais pris en étau entre un possible repli sous les 2 800 dollars et une tentative de reconquête du seuil des 4 000 dollars. Pour espérer renouer avec ses sommets, Ethereum devra impérativement conserver des clôtures hebdomadaires au-dessus des 3 500 dollars.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

