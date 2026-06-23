Ethereum Foundation : 20% des employés licenciés et une restructuration

La Fondation Ethereum annonce ce mardi 23 juin 2026 le licenciement de 54 employés, soit environ 20 % de ses effectifs, après un processus de réorganisation de plusieurs mois. Une restructuration présentée comme nécessaire pour recentrer l'organisation sur ses missions prioritaires, alors que les départs se multiplient depuis début 2025.

20 % des postes supprimés dans la Fondation Ethereum

La Fondation Ethereum (EF) vient de licencier 54 personnes, soit 20 % de son personnel. Dans un billet publié ce mardi 23 juin 2026 sur son blog officiel, on peut lire :

Ces décisions ont été difficiles, mais elles sont nécessaires. Nous devons être organisés d'une manière qui nous permette de nous concentrer sur le travail critique que seule l'EF peut, et donc doit, accomplir dans les années à venir, sans perturbation excessive liée aux mouvements de marché à court terme.

Concrètement, après ces licenciements, la fondation se réorganise complètement. Elle fonctionnera autour de cinq pôles thématiques : la couche protocole, la couche d'accès, la couche utilisateur, la couche communauté et la couche institutionnelle, auxquels s'ajoutent un pôle opérationnel et un pôle de direction.

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Selon eux, chaque domaine répond à des objectifs différents et dispose d'une structure interne adaptée. Le pôle protocole est le plus explicitement politique dans sa formulation : il doit « rendre Ethereum plus difficile à corrompre ou à capturer », en avançant sur des sujets comme la sécurité post-quantique, le zkEVM ou la confidentialité au niveau L1.

Il est précisé que les 54 personnes qui quittent la fondation bénéficieront d'une indemnité correspondant au plus élevé entre un mois de salaire par année travaillée et le montant légalement imposé dans leur juridiction. Un accompagnement à la transition est également prévu, comme une aide à la reconversion.

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Une restructuration en pleines turbulences

Ce licenciement collectif ne sort pas de nulle part. Depuis début 2025, la fondation a enchaîné les départs : celui du chercheur Dankrad Feist, qui avait publiquement plaidé pour la création d'une nouvelle organisation dotée d'au moins un milliard de dollars en ether pour « sauver Ethereum » ; puis celui de Tomasz Stańczak, co-directeur, en février 2026 ; et enfin celui de Hsiao-Wei Wang, co-directrice, le 19 juin dernier, laissant Bastian Aue gérer la transition.

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Une partie de ceux qui partent ne quittent pas l'écosystème pour autant, et la fondation l'assure elle-même : « Beaucoup [des personnes licenciées] trouveront des moyens de contribuer à Ethereum depuis l'extérieur de l'EF dans les semaines à venir ».

Ethlabs, par exemple, lancé cejour par d'anciens membres de la fondation, est un laboratoire de R&D à but non lucratif qui se concentre sur l'adoption d'Ether et les usages concrets. Un terrain que la fondation laisse délibérément de côté en se recentrant sur les propriétés fondamentales du protocole. La fondation elle-même dit l'encourager, en appelant à un « écosystème multi-nœuds » où son rôle serait partagé plutôt que central.

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Source : Ethereum Foundation

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