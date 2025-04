Ethereum (ETH) : nous savons quand aura lieu l’importante mise à jour Fusaka

Tandis que la mise à jour Pectra n’est même pas encore déployée, les développeurs d’Ethereum (ETH) se tournent déjà vers Fusaka. Pour quand cette nouveauté est-elle attendue ?

La mise à jour Fusaka devrait arriver cet automne sur Ethereum

Le 7 mai prochain, Ethereum (ETH) connaîtra sa mise à jour Pectra, qui a pris un peu plus de retard que prévu. Mais alors que cette étape n’a pas encore concrétisé, une autre mise à niveau est déjà dans les cartons : Fusaka.

Le nom de cette mise à jour provient de la contraction de Fulu et Osaka. Le premier nom est un hommage a une zone géographique du ciel dans l’astronomie chinoise, et correspond aux changements apportés à la couche de consensus, tandis qu'Osaka fait évidemment référence à la célèbre ville japonaise, et se rapporte à la mise à jour de la couche d’exécution.

Dans un message publié hier sur son compte X, Tomasz K. Stańczak, le co-directeur exécutif de l’Ethereum Foundation, a dévoilé que le passage d’Ethereum à Fusaka pourrait se faire d’ici la fin de l’année.

Cette précision intervient alors qu’il s’exprimait sur une nouveauté technique qui fait encore débat parmi les développeurs d’Ethereum :

La discussion d’aujourd’hui sur les EOF [Ethereum Object Format, ndlr] concerne la mise à niveau ultérieure du réseau, Fusaka, qui n’a pas encore été programmée, mais nous visons un horizon au 3e ou 4e trimestre (environ septembre/octobre).

Il y a quelques jours, nous sommes revenus plus en détail sur le contenu de la mise à jour Fusaka, en nous penchant notamment sur l’augmentation du gas limit.

Comme pour chaque changement d’envergure sur Ethereum, des retards ne seront pas surprenants. Alors que toutes ces nouveautés sont donc attendues à l’automne, il y aurait toutefois, par expérience, fort à parier qu’elles n’interviendront pas avant 2026.

Source : X

