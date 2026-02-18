Des ETF pour parier sur les élections américaines ? 3 émetteurs sautent le pas

Entre vendredi et lundi, Bitwise, Roundhill et GranityShares ont déposé à la SEC des dossiers pour des ETF pariant sur les victoires législatives aux États-Unis. Lumière sur ces fonds d'investissement inédits, qui se démarquent par leur originalité.

Bitwise, Roundhill et GraniteShares se lancent dans les ETF de prédiction d'élections

En un peu plus d'un an, les marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket ont connu une adoption sans précédent. Et pour cause, ces outils permettent facilement de parier sur toute sorte de secteurs, que ce soit la politique, les marchés financiers, la météo, et même, dans des cas plus douteux, la guerre.

D'ailleurs, l'explosion de Kalshi et Polymarket est telle que leurs fondateurs respectifs font désormais partie des plus jeunes milliardaires au monde. Dans ce contexte, un nouveau type de véhicule d'investissement semble en passe d'émerger depuis vendredi dernier : les ETF prédictifs.

Et pour cause, Roundhill Investments a ouvert le bal, en déposant un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour 6 fonds portant sur 3 grandes échéances politiques américaines : les élections de cette année pour le Sénat et la Chambre des représentants, ainsi que l'élection présidentielle de 2028.

Avant d'aller plus loin, rappelons pour comprendre qu'aux États-Unis, un mandat présidentiel dure 4 ans, tandis que tous les 2 ans, un tiers des sièges du Sénat est remis en jeu et que l'intégralité de ceux de la Chambre des représentants l’est également.

Ainsi, les ETF de Roundhill portent sur ces 3 échéances, avec des variantes selon l'éventualité d'une victoire du camp démocrate ou du camp républicain.

Après cette grande première, GraniteShares et Bitwise ont rejoint Roundhill à leur tour, en effectuant leurs dépôts respectifs pour des ETF similaires lundi.

Ce qu'il y a d'original ici, c'est qu'en cas de victoire d'un camp ou d'un autre, la détention d'un de ces ETF peut entraîner la perte de la quasi-totalité des fonds engagés, comme le précise ici la documentation pour l'ETF Democratic President (BLUP) de Rounhill :

L’objectif d’investissement du Fonds est de générer une plus-value pour les investisseurs si un membre du Parti démocrate remporte l’élection présidentielle américaine du 7 novembre 2028. [...] Si aucun membre du Parti démocrate ne remporte l'élection présidentielle de 2028, le Fonds perdra la quasi-totalité de sa valeur. Investir dans ce Fonds est donc extrêmement risqué. Ce type d'investissement n'est pas adapté aux investisseurs qui ne souhaitent pas investir dans un produit à haut risque ou qui ne comprennent pas pleinement la stratégie d'investissement du Fonds. Il est fortement déconseillé à ces investisseurs d'acquérir des parts du Fonds.

Par ailleurs, 80 % des actifs de ces ETF seront donc engagés dans des instruments de prédictions liés à leurs scénarios respectifs. Si et quand ces fonds seront approuvés par la SEC, il sera intéressant de voir de quelle manière ils seront adoptés, alors que l'utilisation de plateformes de marchés de prédiction pourrait être tout aussi simple pour une rentabilité plus importante en cas de pari gagnant.

Source : SEC

