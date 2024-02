« Les ETF Bitcoin Spot, une opportunité énorme pour Flowdesk » selon Denis Barrier, co-fondateur de Cathay Innovation

Le co-fondateur et dirigeant du fonds d’investissement dans les nouvelles technologies Cathay Innovation, Denis Barrier, revient pour Cryptoast sur l’investissement de 50 millions de dollars dans Flowdesk, le market maker français. Ce dernier est au cœur de l’actualité, puisqu’il est l’un des fournisseurs de liquidité de l’ETF Bitcoin spot de Grayscale. Profitons de cette occasion pour découvrir comment les grands acteurs de l'écosystème se positionnent suite à l'arrivée des ETF Bitcoin spot.

Cathay Innovation, un fonds à l'avant-garde

L’annonce est survenue une semaine à peine après une autre particulièrement attendue. Alors qu’on venait d’apprendre, le 10 janvier 2024, la validation de 11 ETF Bitcoin spot par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, Cathay Innovation annonçait avoir investi 50 millions de dollars dans le market maker français Flowdesk.

Avec cet investissement, le fonds dédié aux nouvelles technologies se positionne un peu plus en tant qu’acteur majeur de l’écosystème crypto. Mais Cathay Innovation, fondé il y a 8 ans, n’en est pas à son coup d’essai. Le fonds, qui revendique 2,5 milliards de dollars sous gestion, a été l’un des premiers investisseurs de Ledger, dès 2017, avant d’en devenir l’un des plus importants.

Un coup d’essai transformé par un partenariat avec la licorne française pour créer, en juin 2022, un fonds dédié spécifiquement à la blockchain soutenu par Bpifrance. Le fonds a également investi dans Starton et Syndicate, 2 infrastructures du Web3.

Il fait ainsi logiquement partie du tour de table mené pour investir dans Flowdesk, aux côtés de Ripple (XRP), Eurazeo, ISAI, Speedinvest et Bpifrance.

Flowdesk, fournisseur de liquidités de l’ETF de Grayscale

Un investissement qui devrait s’avérer payant, puisque Flowdesk est l’un des fournisseurs de liquidité du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), l’un des 11 ETF Bitcoin spot validés par la SEC. Par ailleurs, la société française est également market maker pour l’EUR Coinvertible (EURCV), le stablecoin lancé par Société Générale, dont la valeur est basée sur l’euro.

Avec l’approbation des ETF Bitcoin spot, Flowdesk voit s’ouvrir un marché colossal auprès de l’ensemble des fonds qui proposent d’investir dans le BTC, et peut-être Ethereum d’ici quelques mois.

« L’ETF, pour Flowdesk, est une opportunité énorme, » explique Denis Barrier, co-fondateur et directeur général de Cathay Innovation, à Cryptoast. « Les acteurs qui proposent des ETF ont besoin de market makers. Et si l’on estime que dans un délai d’un an les produits deviendront plus sophistiqués, on en aura encore plus besoin. »

La décision prise par Cathay Innovation d’investir dans Flowdesk n’est toutefois pas directement liée à l’approbation des ETF par la SEC. Les discussions avaient en effet démarré bien avant, dès mai 2022. Le contexte était alors radicalement différent : l’affaire FTX venait d’éclater, et Binance semblait devoir faire face à des ennuis avec la justice américaine. L’heure était donc au pessimisme.

Mingpo Cai, fondateur et président de Cathay Innovation (à gauche), et Denis Barrier (à droite)

« On a émis une thèse à un moment où ce n’était pas évident, lorsque personne ne voulait investir. Nous avons estimé que l’on entrait dans une période de rationalisation et de définition des règles. Flowdesk a commencé comme market maker en mettant dès le début l’accent sur la compliance et la sécurité, et nous avons été séduits par le management hyper dynamique. » Denis Barrier, co-fondateur et directeur général de Cathay Innovation

Le dirigeant compare ainsi cette période avec celle qu’ont connu les marchés financiers dans les années 1980, lorsqu’une vague de régulation était venue remettre de l’ordre dans un secteur qui en manquait alors cruellement.

Pour Cathay Innovation, l’investissement dans Flowdesk s’est très vite avéré payant. Au cours des mois qui ont suivi, l’entreprise a connu une croissance de près de 300 %. Et les ETF Bitcoin spot permettent désormais aux investisseurs de voir encore plus grand. « Cela peut rajouter des volumes d’affaires très importants sur lesquels on ne comptait même pas, puisque nous n’avions pas fait les plans en se disant que l’ETF serait approuvé si tôt, » précise Denis Barrier.

« Les cryptos deviennent mainstream »

Le dirigeant est persuadé que nous sommes à l’aube d’une révolution de la finance, avec l’avènement de la tokenisation, qui touchera tous les secteurs. « BlackRock et les plus gros gestionnaires d’actifs mondiaux donnent désormais accès au Bitcoin à leurs clients, » explique Denis Barrier. « Cela ouvre un marché énorme permettant au grand public d’investir. Les cryptos deviennent mainstream. »

Le co-fondateur de Cathay Innovation est également persuadé du fait que les dirigeants issus de la finance traditionnelle vont réaliser que la blockchain peut leur permettre de moderniser leurs processus. « Les gestionnaires d’actifs peuvent utiliser les technologies blockchain pour entrer dans le 21e siècle, en supprimant définitivement le papier en diminuant les erreurs, » affirme Denis Barrier.

Le dirigeant voit s’ouvrir une période particulièrement intéressante, avec une accélération du nombre d’innovations sur les marchés financiers au cours des 5 à 10 ans qui viennent. Et, il en est certain, Flowdesk est bien positionné pour profiter de cette évolution.

Flowdesk pourrait ainsi bénéficier de l’immense marché des Real World Assets (RWA), qui connaît une progression exponentielle. Selon un récent rapport du cabinet de conseil mondial BCG et de l'échange numérique pour les marchés privés ADDX, les actifs tokenisés devraient se développer pour représenter une opportunité commerciale de 16 trillions de dollars d'ici 2030 — constituant 10 % du PIB mondial d'ici la fin de la décennie — contre 310 milliards de dollars en 2022.

Hypothèse du volume évolutif de la tokenisation d'ici 2030, selon ADDX

Un changement potentiel de paradigme pour l’économie, pour lequel le marché crypto a en quelque sorte préparé le terrain depuis une dizaine d’années. « Ce mouvement de tokenisation commence par les marchés financiers », explique Denis Barrier.

« On a des assets comme Solana, Bitcoin, Ethereum avec des valeurs énormes. C’est fait pour échanger, créer de la valeur, derrière il y a une économie qui est en train de se développer et qui est finalement une économie de services. On constate que l’économie de services est aujourd’hui en train de changer, avec notamment l’automatisation liée à l’IA. Des secteurs entiers vont être radicalement transformés. Et cette nouvelle économie peut trouver dans la blockchain le support adéquat. »

Dans ce contexte, l’approbation des ETF Bitcoin spot peut ainsi être perçue comme une étape décisive vers l’avènement de la tokenisation de l’économie.

Denis Barrier estime toutefois qu’il est encore tôt pour tirer un bilan, une dizaine de jours seulement après la mise sur le marché des premiers ETF, au moment de l’interview. « Cela signale symboliquement le départ pour l’ensemble des tokens qui ont une vraie valeur d’utilité, qu’on peut analyser financièrement et juridiquement, » précise-t-il. « Une partie de la valeur de l’économie sera dans les tokens, dont beaucoup peuvent se valoriser avec des modèles de cash flow. »

« [Les ETF] ne sont que des étapes vers la tokenisation et je crois vraiment que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. » Larry Fink, PDG de BlackRock (janvier 2024)

Cathay Innovation devrait annoncer prochainement d’autres investissements dans des start-ups liées à la blockchain, et entend également mettre l’accent sur l’intelligence artificielle, l’autre grand narratif actuel dans le domaine de la tech.

« Le Web3 et l'intelligence artificielle (IA) sont sur le point de converger », estime ainsi Denis Barrier. « L'IA, capable d'automatiser et d'anticiper des tâches traditionnellement effectuées par les humains, soulève une question importante : au moment d'appuyer sur le bouton, faut-il une supervision humaine, ou bien les processus peuvent-ils se dérouler automatiquement mais avec une nécessité de traçabilité et de suivi ? C'est là que la blockchain intervient. »

Selon lui, « les blockchains agiront comme les autoroutes pour l'IA », offrant un cadre pour surveiller et guider ses actions et ainsi permettre le développement d’une IA « éthique ». « Sans la blockchain, il manque quelque chose à l’IA, » conclut Denis Barrier.

Source : ADDX

