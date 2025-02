Story déploie son mainnet et lance l’airdrop de son token natif, l’IP, récompensant ses premiers contributeurs. Destiné à soutenir la tokenisation de la propriété intellectuelle, l’IP jouera un rôle central dans l’écosystème de la blockchain. Découvrez si vous êtes éligible à l'airdrop de tokens IP par Story.

Story lance son mainnet

En s'appuyant sur le mécanisme de tokenisation, Story est une blockchain qui se consacre à la propriété intellectuelle on-chain. Pour faire simple, Story propose aux créateurs de contenu de tracer et monétiser leur contenu grâce à la technologie de la blockchain et à la tokenisation.

Après presque 6 mois de testnet, Story a annoncé aujourd'hui le lancement de son mainnet. La blockchain de layer 1 est d'ores et déjà opérationnelle, des bridges et autres applications décentralisées (dApps) sont déjà disponibles, tels que deBridge, Mahojin, Verio, stargate ou encore ip.world.

L'IP, le token de Story, sera la clé de voûte de son écosystème et de son but premier, à savoir la tokenisation de la propriété intellectuelle. Depuis ce matin, les utilisateurs du testnet de Story peuvent vérifier s'ils sont éligibles à l'airdrop de tokens IP.

Découvrez notre fiche complète sur l'écosystème Story

Selon le projet, l'éligiblité à l'airdrop a été déterminée de façon à « récompenser les vrais utilisateurs », « encourager les applications utiles et les nouveaux cas d'utilisation », et « assurer un alignement à long terme ». Dans un billet de blog, Story a expliqué que les farmers d'airdrops et les individus n'étant pas présents pour participer au projet sur le long terme seraient exclus.

Ce faisant, les allocations prévues pour les sybils / farmers retenues seront distribuées plus tard aux « véritables utilisateurs » de Story.

Êtes-vous éligible à l'airdrop de tokens IP ?

L'airdrop de tokens IP, ouvert aujourd'hui, peut être claim pour une durée de 30 jours.

Selon Story, cette première distribution vise à distribuer des récompenses selon les axes suivants :

Badges / rôles : détenteurs de badges « Odyssey », NFT Chronicles (snapshot pris le 9 février) ;

: détenteurs de badges « Odyssey », NFT Chronicles (snapshot pris le 9 février) ; Contributions communautaires : Active Story Community, OG Roles sur Discord, Genesis IP Creators, Social Rewards ;

: Active Story Community, OG Roles sur Discord, Genesis IP Creators, Social Rewards ; Contributeurs : détenteurs de NFT Kaito Genesis (snapshot pris le 10 février), Story Yappers, community leaders ;

: détenteurs de NFT Kaito Genesis (snapshot pris le 10 février), Story Yappers, community leaders ; Exchanges : récompenses pour les participants aux programmes de Binance, OKX et Bybit ;

: récompenses pour les participants aux programmes de Binance, OKX et Bybit ; Validateurs : récompenses pour les validateurs du testnet ;

: récompenses pour les validateurs du testnet ; Différentes incentives de l'écosystème.

Pour savoir si vous êtes éligible à l'airdrop de Story, rendez-vous sur la page de claim.

Attention Comme toujours lors d'airdrops, soyez particulièrement vigilants et ne cliquez que sur des liens sûrs. Les tentatives de phishing autour de cet événement devraient être nombreuses.

Notez qu'en parallèle de la distribution d'aujourd'hui, d'autres allocation de tokens IP seront versées aux utilisateurs de certains projets, notamment ceux de la liste suivante :

Le token IP servira à la fois de gas token, de token de gouvernance et participera à la sécurisation du réseau grâce au staking. La supply totale de tokens IP est définie de la façon suivante : 38,4 % pour l'écosystème et la communauté, 21,6 % pour les early backers, 20 % pour les principaux contributeurs, 10 % pour les incentives initiales (l'airdrop), et enfin 10 % pour la fondation.

250 millions de tokens IP sont actuellement en circulation, tandis que le 1er unlock aura lieu dans 10 mois. Le cours du token IP est actuellement de 2 dollars.

