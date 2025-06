Elon Musk annonce une nouvelle messagerie chiffrée et inspirée de Bitcoin

Ces derniers mois et années la France et l’Union européenne ont renforcé leurs politiques de surveillance numérique. Le projet de loi Chat Control, récemment rejeté, visait à surveiller les communications privées. En parallèle, la loi "narcotrafic" a été adoptée, elle présume toute transaction anonyme en cryptomonnaie comme liée à une activité criminelle.

Pavel Durov, fondateur de Telegram, a accusé la France d’avoir tenté de censurer des comptes conservateurs roumains avant les élections. Dans ce climat autoritaire, les inquiétudes grandissent face à l’érosion des libertés numériques et des outils respectueux de la vie privée émergent, notamment XChat.

XChat est une messagerie sécurisée sur la plateforme X disponible en bêta. Avec chiffrement de bout en bout, appels audio/vidéo, messages éphémères et envoi de fichiers, elle se positionne en concurrence des applications de messagerie chiffrée comme Signal, SimpleX, WhatsApp et Telegram.

Cette nouvelle messagerie s'intègre dans le projet d'Elon Musk de faire de X une application tout-en-un.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.

This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025