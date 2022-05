Do Kwon, le fondateur de Terra (LUNA) sort du silence et propose un plan pour le futur

Une intervention de Do Kwon que l'on attendait plus

Beaucoup l'attendaient. Depuis le début de la longue agonie de l'UST puis du LUNA, qui se sont petit à petit attirés mutuellement dans une spirale infernale, la communauté de Terra attendait un mot de Do Kwon, le fondateur de la blockchain.

Effectivement, après que l'UST ait commencé à depeg (perdre sa valeur phare de 1 dollar) le 9 mai, Do Kwon n'est intervenu que les 10 et 11 mai, d'abord pour essayer de calmer un peu la panique ambiante, puis pour annoncer une première solution.

« Proche de l'annonce d'un plan de relance pour $UST. Accrochez-vous » avait-il ainsi tweeté le 10 mai après-midi, à une époque où l'UST avait dépeg de 10 centimes, touchant 0,90 dollar, une situation qui semble encore légère aujourd'hui. Le LUNA avoisinait alors encore les 30 dollars.

Rebelote le lendemain, soit le 11 mai au petit matin, avec un nouveau message visant à rassurer sa communauté : « On se rapproche... Restez forts, les Lunatics. [NDLR, nom donné à la communauté Terra] ». Un peu plus tard dans la même journée, il fait un long thread pour faire état de la situation et annoncer une éventuelle collateralisation de l'UST.

Puis, Do Kwon s'est montré totalement absent des radars pendant quasiment 3 jours, une attente interminable pour ceux qui avaient tenu bon - suivant ses conseils -, se demandant à chaque instant si l'UST allait remonter.

Il est finalement revenu s'exprimer ce matin, dans la nuit, annonçant avoir « le cœur brisé » et précisant qu'il n'avait nullement profité financièrement de la situation.

État des lieux et futur de Terra

La sortie de Do Kwon se veut désormais un peu plus pessimiste, et sans doute plus appropriée à la réalité des événements. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'UST ne vaut plus que 0,14 dollar et le LUNA affiche un catastrophique 0,00018 dollar, ce qui paraît irréel en comparaison avec son ATH (prix le plus haut ) de 120 dollars au début du mois d'avril.

« Je continue de croire que les économies décentralisées méritent une monnaie décentralisée - mais il est clair que l'UST dans sa forme actuelle ne sera pas cette monnaie. Ni moi ni les institutions auxquelles je suis affilié n'avons profité de cet incident de quelque manière que ce soit. Je n'ai vendu ni LUNA ni UST pendant la crise. »

Il annonce également que les équipes de Terra développeront bientôt la façon dont a été utilisée la faramineuse réserve de Terra, qui se comptait alors en milliard de dollars afin d'assurer le peg de l'UST :

« Nous travaillons actuellement à la documentation de l'utilisation des réserves de Bitcoin (BTC) de la Luna Foundation Guard (LFG) pendant la phase de depeg. Veuillez être patients avec nous, car nos équipes jonglent avec plusieurs tâches en même temps. »

Face au désastre, il a proposé une solution sur Agora, le forum de Terra dédié à son évolution, afin d'essayer de sauver ce qu'il reste de l'écosystème, ou du moins de sa structure fondamentale.

« Ce que nous devons chercher à préserver maintenant, c'est la communauté et les développeurs qui donnent de la valeur au blocspace de Terra - je suis sûr que notre communauté formera un consensus autour de la meilleure voie à suivre pour elle-même, et trouvera un moyen de se relever. »

Les solutions envisagées pour le moment

La proposition de Do Kwon, baptisée « Plan de relance de l'écosystème Terra », s'axe sur la préservation de la communauté, ce qui comprend les développeurs et les utilisateurs.

« Nous avons construit l'un des écosystèmes de développeurs les plus grands et les plus dynamiques dans le domaine de la cryptomonnaie, avec certains des esprits les plus intelligents du monde travaillant sur des produits avec les meilleures UI/UX. Terra Station a une large base d'installation, avec plus d'un million d'utilisateurs à travers le monde. »

Aussi, la meilleure solution selon le fondateur serait d'effectuer un fork de la blockchain afin de redistribuer la gouvernance du réseau via un milliard de nouveaux tokens distribués entre :

40 % : Les détenteurs de LUNA avant que le depeg ne commence ;

40 % : Les détenteurs d'UST en calculant un prorata ;

10 % : Les détenteurs de LUNA avant l'arrêt de la blockchain ;

10 % : Fonds dédiés au futur développement de l'écosystème.

Ainsi, Do Kwon souhaite privilégier la partie de la communauté qui a toujours soutenu l'écosystème via les tokens LUNA, tout en récompensant ceux qui ont acheté du LUNA pendant la descente.

En conclusion, bien que la situation a déjà été dramatique pour beaucoup de monde d'un point de vue financier, les bases de Terra ne seront peut-être pas abandonnées. À suivre.

Sources : CoinGecko, Agora Terra Money

