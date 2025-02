La deuxième plus grande banque des États-Unis pourrait lancer son stablecoin

Bank of America pourrait bientôt rejoindre la course aux stablecoins. Son PDG, Brian Moynihan, a déclaré que la banque était prête à émettre son propre dollar numérique, à condition qu’un cadre réglementaire clair soit adopté par le Congrès et signé en loi par le président Donald Trump.

Une adoption conditionnée par un cadre réglementaire clair

Brian Moynihan, le PDG de Bank of America, a affirmé que la banque pourrait se lancer dans l’émission de stablecoins adossés au dollar, à condition qu’un cadre réglementaire soit mis en place par le Congrès américain et signé en loi par le président Donald Trump. Bank of America est considérée comme la deuxième plus grande banque des États-Unis derrière JPMorgan.

S’exprimant lors d’un événement organisé par l’Economic Club de Washington, Bryan Moynihan qu’il était désormais « clair qu’il y aura un stablecoin pleinement adossé au dollar », suggérant que Bank of America pourrait proposer une monnaie numérique liée aux dépôts en dollars. Toutefois, il a souligné que le rôle exact des stablecoins dans le système de paiements restait à définir.

L’industrie financière a longtemps hésité face aux cryptomonnaies, mais les tendances évoluent rapidement. Après l’approbation des ETF Bitcoin par Wall Street, c’est désormais au tour des banques de s’intéresser à ces actifs numériques, et pas n'importe lesquelles.

La position de Bank of America est d’autant plus marquante qu’elle a historiquement adopté une approche prudente vis-à-vis des cryptomonnaies. Par contraste, des institutions comme JPMorgan et Citigroup ont déjà exploré l’usage des actifs numériques, et ce bien avant. Des géants du paiement comme PayPal comptent bien avoir leur mot à dire également.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte politique favorable : sous l’administration Trump, les législateurs travaillent à l’adoption de lois encadrant les stablecoins, avec plusieurs projets en cours au Congrès, dont le STABLE Act et le GENIUS Act. Sur ce sujet, la majorité républicaine pourrait accélérer leur adoption, bien que des préoccupations démocrates subsistent quant aux risques de blanchiment et de financement illicite.

Les stablecoins au cœur du futur des paiements ?

Les stablecoins sont déjà un pilier central du marché crypto, facilitant la conversion entre monnaies fiduciaires et actifs numériques. En 2024, ils ont généré un volume de transactions de plus de 33 000 milliards de dollars, surpassant Visa et Mastercard combinés.

Selon Matt Hougan, CIO de Bitwise, les stablecoins sont en passe de dominer les paiements transfrontaliers, un marché estimé à 155 000 milliards de dollars en 2024. L’acquisition récente de Bridge par Stripe pour 1,1 milliard de dollars, ainsi que le déploiement de PYUSD de PayPal auprès de 20 000 PME, illustrent d'ailleurs cette adoption croissante.

Si Bank of America et d’autres grandes banques rejoignent le mouvement, elles pourraient accélérer la convergence entre finance traditionnelle et économie numérique, mais elles devront composer avec une réglementation encore en construction et une concurrence déjà bien implantée dans le secteur crypto.

Source illustration : World Economic Forum via Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Source : Fortune

