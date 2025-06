Des cryptos en garantie pour emprunter à la banque ? JPMorgan prévoirait un changement majeur

Selon les dernières rumeurs, JPMorgan s’apprêterait à accepter les cryptos en garantie pour des emprunts. Toutefois, cela concernerait d’abord certains produits spécifiques, à commencer par l’ETF Bitcoin de BlackRock. Que savons-nous ?

Bientôt des cryptos pour emprunter de l’argent chez JPMorgan ?

La semaine dernière, nous sommes revenus en détail sur l’importante dissonance entre les actions de JPMorgan dans l’écosystème crypto et les déclarations de son PDG Jamie Dimon vis-à-vis de ces dernières. D’après un rapport de Bloomberg paru mercredi, la banque semble sur le point de nous fournir un nouvel exemple.

En effet, des sources restées anonymes ont indiqué au média que JPMorgan allait accepter certains produits crypto en garantie pour des prêts bancaires. Ainsi, cela devrait commencer avec les ETF Bitcoin, en premier avec l’IBIT de BlackRock, le leader de sa catégorie disposant aujourd’hui de 70,42 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Cette offre s’adresserait aux clients tradeurs et à ceux en gestion de patrimoine, et devrait, « dans certains cas » s’étendre plus largement aux cryptomonnaies détenues en portefeuille. Pour les clients en gestion de patrimoine, JPMorgan valoriserait alors celles-ci dans les avoirs nets du client, comme elle le fait déjà sur les liquidités, les actions ou certains objets de collection par exemple.

Ce qui est décrit ici repose sur le principe du crédit lombard, un concept grâce auquel l’emprunteur peut mettre son patrimoine en gage contre de la dette. Cela permet ainsi de garder certaines positions investies à long terme, tout en mettant celles-ci à profit pour lever de la liquidité.

Côté crypto, c’est cette idée qui est concrétisée par des protocoles de prêts et d’emprunt en finance décentralisée (DeFi), à l’image d’Aave ou de Morpho par exemple.

Pour en revenir à JPMorgan, la nouvelle n’ayant pas encore été officialisée, il faudra donc de patienter pour en savoir un peu plus, notamment sur le niveau de garantie qui serait exigé sur les produits crypto. Concrètement, il s’agit de savoir la valeur en dollars minimale dédits produits nécessaire pour emprunter 1 dollar. Cela permettra alors de juger du niveau de risque de cette nouveauté à venir.

Source : Bloomberg

