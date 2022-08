Cryptomonnaies au Canada : Les autorités imposent des limites d’achats de 30 000 dollars sur les altcoins

Suivant le pays où l’on se trouve, il nous arrive de nous plaindre de la régulation des cryptomonnaies, mais au Canada, les lois prennent parfois la forme de restrictions. En effet, selon les nouvelles conditions générales d’utilisation de Newton, un exchange local, les investisseurs disposent d’une limite sur l’ensemble de leurs investissements de 30 000 dollars canadiens par an.

We’re excited to finally announce our registration with the Ontario Securities Commission (OSC) and the securities regulatory authorities in all Canadian provinces, Yukon, and Northwest Territories. pic.twitter.com/8zx8UJy2DE

— Newton (@newton_crypto) August 16, 2022