À partir du 31 juillet 2023, les clients canadiens de Bybit ne seront plus en mesure de réaliser des dépôts sur sa plateforme : l'entreprise basée à Dubaï ferme ses services à l'ensemble des provinces composant le Canada. En cause, une régulation implémentée en février dernier dont l'application est considérée comme trop difficile par certaines sociétés du secteur des cryptomonnaies.

Bybit fait ses valises pour partir du Canada

Il y a deux semaines, la société Binance révélait la fin de ses services au Canada. Maintenant, c'est au tour de Bybit de faire ses valises : l'exchange de cryptomonnaies siégeant aux Émirats arabes unis a annoncé la fermeture de sa plateforme pour les Canadiens.

À partir d'aujourd'hui, l'entreprise dirigée par Ben Zhou n'acceptera plus les ouvertures de compte pour les ressortissants du pays d'Amérique du Nord. Concernant les clients de l'entreprise, les dépôts et les apports de liquidités sur des positions ouvertes seront fermés à partir du 31 juillet 2023.

Les utilisateurs canadiens de Bybit ont alors jusqu'au 30 septembre 2023 pour clôturer leurs positions, sous peine de subir des liquidations forcées par la plateforme.

L'entreprise quitte les provinces du Canada à cause d'une politique envers le secteur des cryptomonnaies considérée comme trop restrictive, comme elle l'explique à travers sa dernière annonce sur son blog :

« L'objectif principal de Bybit a toujours été de faire fonctionner notre entreprise conformément à toutes les règles et réglementations pertinentes au Canada. À la lumière des récents développements réglementaires, Bybit a pris la décision difficile mais nécessaire de suspendre la disponibilité de nos produits et services. »

À l'heure actuelle, les plus grandes entreprises du secteur se questionnent sur leur avenir au Canada : avec la nouvelle réglementation de février 2023 sur les actifs numériques, découlant directement des multiples faillites du marché baissier, des règles restrictives ont été mises en place à l'encontre des entreprises.

La régulation des entreprises : un enjeu de souveraineté ?

Entre les positions agressives de Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, le développement de lois à l'échelle européenne (MiCA et TFR) et l'ouverture récente de Hong Kong aux cryptomonnaies, les plus grandes puissances mondiales déplacent leurs pions dans le secteur des actifs numériques.

Bien que certains élus et institutions s'ouvrent au débat pour favoriser l'innovation en créant des cadres légaux adaptés aux entreprises et à leurs services, d'autres maintiennent un flou juridique total sur le statut juridique des cryptomonnaies.

Cette seconde situation est typique des pays d'Amérique du Nord. Aux États-Unis, la considération des cryptomonnaies est toujours aussi brumeuse : aucune loi n'explique comment une cryptomonnaie doit être régulée.

Pendant que certains régulateurs affirment que ces actifs sont des valeurs mobilières, d'autres défendent les cryptomonnaies comme des matières premières. Par conséquent, plusieurs procès ont lieu entre la SEC et des entreprises du secteur, dont Ripple et Coinbase pour ne citer qu'eux.

Au Canada, la politique vis-à-vis des cryptomonnaies prend un tournant similaire. Avant Binance et Bybit, c'était l'exchange dYdX qui quittait le territoire en avril dernier, toujours à cause des lois restrictives votées en février dernier.

Cette situation profite à l'Europe qui, après avoir créé de toute pièce une réglementation spécifique aux crypto-actifs et aux entreprises associées, espèrent attirer sur son territoire des sociétés à l'influence et à la renommée internationale.

En France, grâce à la politique menée par le gouvernement, Binance et Crypto.com ont installé leur siège social européen à Paris. De même, l'émergence de licornes françaises (Sorare et Ledger) et le financement de startups par l'État (grâce à la Bpifrance) sont des atouts indispensables pour aider le pays à s'imposer au sein de l'Union européenne, voire à l'échelle mondiale.

Source : Bybit

