La Cour fédérale canadienne juge la loi d'urgence utilisée contre le « Convoi de la liberté » comme inconstitutionnelle

Le mardi 23 janvier 2024, la Cour fédérale du Canada a statué que l'application de la Loi d'urgence, qui avait autorisé le gouvernement canadien à geler et à saisir les dons en espèces et en cryptomonnaies destinés aux camionneurs manifestants lors du mouvement de protestation de février 2022, était à la fois déraisonnable et inconstitutionnelle.

Dans son jugement, le juge Richard Mosley a souligné que la situation ne justifiait pas l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence, en déclarant :

Pour rappel, des protestations appelées « Convoi de la Liberté » avaient éclaté au Canada en réaction à une exigence gouvernementale imposant la vaccination contre la COVID-19 pour les chauffeurs de camion canadiens franchissant la frontière avec les États-Unis.

Face à cette situation, le gouvernement canadien avait, pour la première fois, utilisé la Loi sur les mesures d'urgence afin de geler les comptes bancaires des manifestants, incluant les fonds en cryptomonnaies présents sur les plateformes d'échange centralisées (CEX).

À l'époque, le gouvernement justifiait l'usage de cette loi par la nécessité de contrer ce qu'il considérait comme une occupation illégale par les manifestants. Plusieurs organisations, dont l'Association canadienne des libertés civiles (CCLA) et la Fondation canadienne de la Constitution, avaient alors contesté l'application de cette loi d'urgence, la qualifiant d'inconstitutionnelle.

Suite à la décision de la Cour fédérale canadienne, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé l'intention du gouvernement de faire appel.

"We respect very much Canada's independent judiciary, however we do not agree with this decision," says Deputy PM Chrystia Freeland as she announces the government will appeal a Federal Court ruling that the February 2022 invocation of Emergencies Act was unreasonable.

— CPAC (@CPAC_TV) January 23, 2024