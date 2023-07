Payer son crédit immobilier jusqu’à 90 ans ou plus – Les ménages canadiens pris au piège de la hausse des taux

Au Canada comme ailleurs, on assiste récemment à une hausse spectaculaire des taux d’intérêt en ce qui concerne les crédits immobiliers. Avec des conséquences parfois inquiétantes : certains emprunteurs se voient soudainement contraints de rembourser leur emprunt sur 70, 80, voire 90 ans. Explications.

Les Canadiens pris au piège des crédits immobiliers flexibles

Au Canada, il est possible de souscrire à des emprunts à taux variable, qui permettent de conserver le même paiement mensuel, en ajustant la durée selon l’évolution des taux. Lorsque les taux d’intérêt grimpent, la durée du prêt s’allonge donc mécaniquement. L’emprunteur ne voit donc pas de différence dans ses paiements mensuels, mais la durée de remboursement est décuplée, et des années sont passées à payer les taux d’intérêt, plutôt que la somme empruntée. L’on peut alors passer d’un prêt sur 25 années à un prêt bien plus long.

Selon le média local The Hamilton Spectator, cela a déjà donné lieu à des situations problématiques, avec des emprunteurs qui voient la durée leurs prêts s’allonger à 70, 80, voire 90 ans. Ce changement est fait de manière automatique, suivant le contrat d’emprunt signé. D’après des courtiers locaux, la situation est inédite : des délais de remboursement si long n’ont jamais été appliqués.

« C’est un problème. Même s’ils aiment conserver les mêmes montants de paiement pour leur crédit, il est quand même ajusté, car ils remboursent désormais bien moins leur créance principale, et ils se retrouvent plus endettés. »

Un risque qui peut arriver en France ?

L’organisation de surveillance financière du Canada affirmait dans son rapport annuel que le secteur de l’immobilier présentait un risque majeur pour la stabilité financière :

« Les amortissements étendus présentent des risques élevés, y compris une persistance plus grande des frais d’emprunt (ce qui allonge la durée de la dette des emprunteurs), ainsi que des risques de perte plus élevés pour les prêteurs. »

Cela montre les limites d’un système largement basé sur l’emprunt, lorsqu’il est confronté à des hausses subites et conséquentes des taux d’intérêt. En France, où la durée d’un prêt immobilier est fixée à 25 années maximum – mais ajustable ensuite – le système n’est pas le même. Mais quelques appels ont déjà été entendus pour rallonger la durée des prêts immobiliers. Le mois dernier, le vice-président de la région Île-de-France, Jean-Philippe Dugoin-Clément, envisageait ainsi des délais de remboursement plus longs :

« Quand on construit une maison, elle est là pour 50 ans, 80 ans, un siècle, si ce n’est plus. Qu’est-ce qui impose alors de faire un emprunt sur 20 ou 25 ans? On pourrait très bien avoir un emprunt sur 50 ou 60 ans qui porte pour tout ou partie sur le bien, et qui serait revendu avec. »

La Banque de France a cependant sonné l’alerte dans un rapport publié en mars dernier, pointant du doigt les risques de surendettement si l’accès au crédit est assoupli, et les délais de remboursement allongés :

« Ce serait le plus mauvais moment pour le faire, alors que l’endettement des ménages français, à 66 % du PIB, est déjà supérieur au reste de la zone euro et à tous nos grands voisins. »

Le secteur de l’immobilier devrait donc continuer à connaître un grand ralentissement en France, pour la durée où les taux seront élevés.

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : The Hamilton Spectator , Banque de France

